Aktor Andrzej Strzelecki potrzebuje pomocy. Zagrają dla niego dwa koncerty

Andrzej Strzelecki to polski reżyser, aktor teatralny, filmowy, prezenter telewizyjny, nauczyciel oraz satyryk, a także rektor Akademii Teatralnej Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Wielokrotnie nagradzany za swoje dokonania artysta zmaga się aktualnie z ciężką chorobą nowotworową. Aktor cierpi na nieoperacyjnego raka płuc i walczy o życie.

Dwa koncerty dla Andrzeja Strzeleckiego

Jego szansą na powrót do zdrowia jest kosztowna kuracja w USA, której koszta są zawrotne. Strzelecki do walki z chorobą potrzebuje aż 1,5 miliona złotych. Uruchomiono zbiórkę, gdzie można wpłacać pieniądze, które zostaną przeznaczone na jego leczenie. Jak poinformowała córka artysty, do tej pory zebrano za jej pośrednictwem już niemal 450 tysięcy złotych.

Jednak to nadal niewystarczająca kwota. Z pomocą ruszyli przyjaciele aktora. Znani artyści zachęcali do wpłat za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Pojawił się także profil "Dla Andrzeja" na Facebooku, gdzie artyści publikują swoje "Lepieje", które mają podnieść na duchu aktora.

Posłuchaj podcastu

Oprócz tego Studio Buffo podjęło się zorganizowania koncertów charytatywnych online angażujących teatry z całej Polski. Dochód z wydarzeń, które będą miały miejsce 23 i 26 czerwca zostanie przekazany na konto Strzeleckiego w Fundacji Rak'n'Roll. Swój udział w przedsięwzięciu potwierdziło grono znamienitych artystów. Wśród nich znaleźli się między innymi Kayah, Katarzyna Łaska, Michał Bajor, Piotr Machalica, Wiktor Zborowski, Magda Umer, Olga Szomańska, Hanna Śleszyńska, Piotr Gąsowski, Robert Rozmus czy Marcin Kołaczkowski.