Aktor Jan Peszek ostro o polskich muzykach: "Te c*py nie mają nic do powiedzenia"

Wokalistka Maria Peszek wydała książkę "Naku*wiam", która składa się z rozmów przeprowadzonych z jej ojcem w przeciągu ostatnich 2 lat. Aktor Jan Peszek nie owija w bawełnę i w ostrych słowach powiedział, co sądzi o współczesnych, polskich gwiazdach muzyki.

Jana Peszka możecie znać z takich produkcji, jak chociażby "Czterdziestolatek. 20 lat później" czy "Ekstradycja 2". Jego córka, 49-letnia Maria Peszek poszła w ślady ojca, chociaż większość będzie ją kojarzyć z jej twórczości muzycznej. Wokalistka ma na swoim koncie 5 studyjnych albumów - ostatni "Ave Maria" ukazał się w 2021 roku.Teraz artystka wydała książkę, w której możemy przeczytać zapis jej rozmów z ojcem.

W książce "Naku*wiam" Jan Peszek ostro wypowiedział się na temat polskich muzyków. Aktor uważa, że większość gwiazd śpiewa tak naprawdę o niczym:

To, co ciebie cechuje jako artystkę, to że nigdy w twojej twórczości nie ma cechy kopistki. Czym przesiąknięte są wszystkie te c*py z naszego polskiego rynku, które po prostu nie mają nic do powiedzenia. Śpiewają o niczym (...) Nie chcę rzucać w tej chwili nazwisk, ale te tak zwane skarby narodowe, no, dla mnie to jest g*wno. Szalenie utalentowane, w sensie, że elastyczne, muzykalne, no ale to natura dała. Na przykład piękny głos, barwę. Tylko to jest totalnie o niczym.