Aktor wcielający się w Jar Jar Binksa wytknął największe wady "Star Wars"

Nie ma chyba drugiej tak hejtowanej postaci w uniwersum "Star Wars" jak Jar Jar Binks. Fajtłapowaty kosmita z prequeli "Gwiezdnych Wojen" do tej pory jest wyśmiewany przez wielu fanów sagi. Ahmed Best - aktor, który się w niego wcielał, twierdzi, że nowa trylogia jest o wiele gorsza niż poprzednie filmy, w tym historia o młodym Anakinie Skywalkerze.

Rola Jar Jar Binksa byla dla Besta sporym wyzwaniem. Nie tylko dlatego, że Gunganin był jedną z pierwszych postaci CGI w historii kinematografii, ale głównie z powodu fali nienawiści, która polała się na postać. Aktor był na skraju załamania nerwowego i myślał nawet o samobójstwie.

Od premiery prequeli minęło już jednak ponad 20 lat, więc Best poradził sobie z traumą po roli Jar Jara. Aktor był ostatnio gościem na kanale YouTube Jamiego Stangrooma, który porusza różne wątki popkulturowe. W najnowszym odcinku odbył rozmowę z Bestem na temat przyszłości i przeszłości "Gwiezdnych Wojen".

Okazało się, że odtwórca Jar Jara nie ma zbyt dobrego zdania na temat trzeciej trylogii, która zakończyła się w grudniu 2019 roku.

"

To, czego mi brakuje, to brak wiary w mitologię. W "Gwiezdnych Wojnach" nie ma już rozmów o Mocy. (...) Skupiono się na pociągnięciu serii i rozwoju technologii. Ale to, co sprawiło, że "Gwiezdne Wojny" zadziałały, to była Moc. Były dwie strony: jasna i ciemna. Ale wszyscy wierzyliśmy w Moc. Tak to działało w Lucasverse, kiedy dołączyłem do "Star Wars". "