Czasami filmy potrafią napisać scenariusz, który rozgrywa się w prawdziwym życiu. Okazuje się, że aktor z filmu będącego kontynuacją "Breaking Bad", miał popełnić zbrodnię, której nie powstydziliby się bohaterowie słynnego serialu.

"El Camino: A Breaking Bad Movie" - aktor aresztowany za próbę morderstwa

Po wielu latach od zakończenia serialu "Breaking Bad" Netflix postanowił stworzyć domknięcie historii w pełnometrażowym filmie zatytułowanym "El Camino".

Wystąpił w nim między innymi Johnny Ortiz, który usłyszał zarzuty próby brutalnego morderstwa. Jak donosi Deadline, 24-letni Ortiz i jego 18-letni wspólnik Armando Miguel Navarro zostali aresztowani pod koniec maja 2020 roku. 20 lipca stanęli przed sądem w Los Angeles za usiłowanie morderstwa. Aktor nie przyznaje się do winy.

Prokuratura oskarżyła Ortiza o "usiłowanie umyślnego zabójstwa z premedytacją" Briana Duke'a, do którego doszło 24 maja. Obaj oskarżeni mieli dokonać przestępstwa na polecenie i we współpracy z przestępczym gangiem ulicznym. Jeśli aktor zostanie uznany za winnego, grozi mu nawet do 25 lat kary w więzieniu stanowym. To jednak nie koniec. Może dostać dodatkowe 10 lat za inne przestępstwo, którego się dopuścił. Prokuratura domaga się, by Navarro spędził w więzieniu resztę swojego życia.

Ortiz dostał możliwość wyjścia za kaucją wynoszącą milion dolarów. Kaucja Navarro, który strzelał do ofiary, wynosi 2 miliony. Rodzina aktora utworzyła zbiórkę internetową na opłacenie kary. Udało im się jednak zebrać tylko 780 tysięcy dolarów z planowanych 100 tysięcy, zanim akcja została zdjęta z GoFundMe.

Aktor w "El Camino: A Breaking Bad Movie" wystąpił w roli bezimiennego kelnera. Grał również w takich produkcjach jak "American Crime" oraz "McFarland". Ogłoszenie wyroku nastąpi 24 sierpnia 2020 roku.

Zobacz też: Czy wiesz, że powstał thriller stworzony przez prawdziwego seryjnego mordercę? Niesamowita historia filmu "Deadly Run"