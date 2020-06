Aktor ze "Star Wars" zgubił obrączkę w morzu. Jak udało mu się ją znaleźć?

Znany z filmu "Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie" Rufus Wright doświadczył niedawno niesamowitej przygody. Wybrał się do jednego z angielskich kurortów, by popływać w morzu. Kiedy wyszedł na brzeg, zauważył, że na palcu brakuje obrączki ślubnej. Miał świadomość, że odnalezienie biżuterii w wodnych odmętach graniczy z cudem. Na szczęście znalazł się ktoś, kto rozwiązał jego problem.

Wrigh, który może być znany widzom serialu "Pennyworth" oraz takich filmów jak "Quantum of Solace", "Assassin's Creed" i przede wszystkim z roli porucznika Casido z hitu "Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie", opowiedział o dziwacznym zdarzeniu, którego był centralną postacią.

W wywiadzie dla "Clacton Gazette" Wright wyznał, że był niedawno na urlopie z synem i żoną nieopodal plaży Frinton. Aktor uznał, że skoro jest nad morzem, skorzysta z okazji i zanurkuje w Morzu Północnym. Niestety pływanie zakończyło się małą tragedią. Z palca Wrighta zsunęła się obrączka ślubna, która przepadła bez śladu. Chociaż woda, w której pływał aktor nie była głęboka poszukiwania spełzły na niczym.

"

Kiedy zniesiono część obostrzeń [związanych z pandemią koronawirusa - przyp. red.], postanowiliśmy zaryzykować wycieczkę na plażę Frinton, ponieważ jest to duże miejsce i spokojnie można tam wypoczywać w odległości dwóch metrów od innych osób. Zdecydowałem się popływać w morzu i w trakcie zgubienia obrączki znajdowałem się w wodzie głębokiej maksymalnie do metra. Próbowałem ją znaleźć, ale po prostu zniknęła. Stałem w wodzie na kolanach i szukałem jej godzinami. Byłem załamany, była to 22-karatowa złota obrączka, którą posiadałem od czasu ślubu - 2008 roku. Czekaliśmy godzinami, aż przyjdzie przypływ, by zobaczyć, czy nie wyrzuci obrączki na brzeg, ale tak się nie stało, więc wróciłem ze złamanym sercem do Londynu. "