Aktorka broni swoich słabych występów i porównuje się do Kory: "Jestem artystką!"

Joanna Moro stała się bardzo rozpoznawalna dzięki roli Anny German w serialu "Anna German. Tajemnica białego anioła" w 2012 roku. Aktorka niejednokrotnie również występowała śpiewając chociażby przeboje German. W rozmowie z Super Expressem aktorka skomentowała jeden ze swoich niezbyt udanych występów porównując się do Kory.

Joanna Moro broni swoich słabych występów i porównuje się do Kory: "Jestem artystką!"

W 2013 roku Joanna Moro zaśpiewała "Człowieczy Los" Anny German podczas festiwalu w Opolu. Niestety nie był to zbyt dobry występ, ale to nie zniechęciło aktorki do wychodzenia na scenę. Na koncercie Wakacyjnej Trasy Dwójki zaśpiewała "La Plage De Saint Tropez". Na początku zdecydowano się do wyemitowania nagrania bez playbacku, zaś potem "poprawiono" jej występ.

W rozmowie z Super Expressem Joanna Moro skomentowała ten występ mówiąc:

Ja widziałam koncert, powtórkę, i było bardzo ładnie. To, że akurat technicznie podczas jakiejś powtórki był puszczony głos nie wiadomo skąd, to nie wiem. (...) To jest słabe, że ktoś mi wmawia coś, czego nie było i stawia mnie w złej sytuacji.

Aktorkę stara się nie przejmować negatywnymi komentarzami. Co więcej Joanna Moro stwierdziła, że tak jak Kora jest artystką na scenie, stara się przekazać emocje i czasami może jej się powinąć noga, bo nie jest zawodową piosenkarką.

Myślę, że dużej rzeszy ludzi przekazuję, tak jak na przykład Kora, którą podziwiam i kocham, i ona przekazuje emocje, przekazuje swój stan, ona przekazuje prawdę. Ja jestem artystką! Więc ja przekazuję prawdę! Więc ja nie jestem piosenkarką, która codziennie występuje w musicalu, trzaska trzy musicale i po prostu ma to zrobione. Ja wiem, że to są tylko mięśnie. Więc tak, szkolę się z tego, mówię: tak, OK, na tym Opolu nie umiałam tego robić, bo nie jestem piosenkarką, zrobiłam przed tym 15 koncertów, gdzie wyszło OK, a tutaj akurat wyszło nie OK. (...) Ja oczywiście rozumiem, że jeśli to jest takie straszne, że ja się pcham do tego, mówię: "Kurdę, jestem super, jestem piosenkarką, słuchajcie mnie"... Nie, czy ja taka jestem?! Czy ja jakoś natrętnie do tego podchodzę?! Nie, ja nie mówię, że to robię super.