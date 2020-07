Aktorka polskiego pochodzenia zmieniła nazwisko dla kariery: "Teraz bym tego nie zrobiła"

Każdy, kto chociaż trochę interesuje się Hollywood, doskonale wie, że przemysł filmowy ma wiele brutalnych zasad. Jeśli chce się zrobić wielką karierę, trzeba się poświęcić. Przez dekady wiele aktorek i aktorów naginało się do różnych, czasem dziwnych, a czasem niezbyt przyjemnych pomysłów szefów wytwórni, żeby zrobić karierę. Yvonne Strahovski postanowiła, że zmieni nazwisko dla Hollywood. Dlaczego to zrobiła?

Na przestrzeni lat pojawiło się wiele sław, które są znane pod nazwiskami, których nie mieli od zawsze w dowodach. Powody dla zmiany personaliów są różne. Czasami za decyzją stoi chęć wyróżnienia się z tłumu, czasami to decyzja narzucona przez wytwórnię.

Są też sytuacje, w których nazwisko może stać na przeszkodzie w osiągnięciu statusu gwiazdy. Jest na przykład zbyt trudne do zapamiętania i wypowiadania przez Amerykanów. Na szczęście tego typu podejście do aktorów powoli zaczyna odchodzić w niepamięć i wytwórnie spotykają się z odmową ze strony gwiazd.

Znana z serialu "Opowieść podręcznej" Yvonne Strahovski, której nazwisko i tak brzmi nadzwyczaj znajomo, musiała je zmienić, żeby móc grać w anglojęzycznych produkcjach. Opowiedziała o tym w rozmowie z Collider. Aktorka w rzeczywistości nazywa się Strzechowski. Perri Nemiroff z Collider zapytała Strahovski, jak czuje się z tym, że część jej tożsamości musiała zostać poświęcona dla kariery.

"

To nie był duży problem. To zabawne, że o tym wspomniałaś, ponieważ o tym myślałam kilka dni temu. Gdyby to było teraz, prawdopodobnie bym tego nie zrobiła. Myślę, że wtedy to była część kultury. To stare Hollywood, myślące, że anglicyzacja twojego nazwiska chociaż trochę, sprawi, że będzie łatwiejsze do wypowiedzenia. I tak, oczywiście, jest łatwiejsze do wypowiedzenia. Ale ja wypowiadam je inaczej, tak jak naprawdę powinno być wypowiadane. Ale pamiętałam, że wszyscy poradzili sobie ze Schwarzeneggerem i nauczyli się jak wymawiać to nazwisko, więc nauczą się też wymawiać moje. Zawsze sądziłam, że to złe zmieniać je kompletnie, więc zasugerowano mi, żebym zgodziła się chociaż na fonetyczną wersję. Tak, to była wtedy kwestia kulturowa i coś, czego bym raczej nie zrobiła dziś, gdybym zaczynała od początku. "