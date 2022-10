Aktorka wcielająca się w Bayonettę wszczęła wojnę z twórcami gier. Dostała tragiczną gażę

Aktorka z Bayonetty czuje się oszukana przez twórców gier

Hellena Taylor, która wcielała się w postać Bayonetty przez dwie odsłony serii, podzieliła się ostatnio informacją, że nie pojawi się w trzeciej części. Powód? Twórcy "dźgnęli ją w plecy", oferując jej niską stawkę za występ w grze.

TMZ podaje, że Taylor zaoferowano jedynie 4 tysiące dolarów za Bayonettę 3. Aktorka odrzuciła ofertę, uznając ją za kompletnie nieadekwatną, biorąc pod uwagę jej znaczenie dla anglojęzycznej wersji serii, a także jej dotychczasowy dorobek. Aktorka poczuła się na tyle zaatakowana, że podobno złamała zasady dot. poufności umowy, by opowiedzieć o sprawie publicznie.

Taylor podobno zwróciła się z prośbą do reżysera gry, Hidekiego Kamiyi, którego poprosiła o interwencję i zagwarantowanie jej wyższej gaży. Jednym z jej argumentów było to, że wcielała się w Bayonettę dwukrotnie i zmiana jej głosu po tylu latach nie byłaby "dobrym ruchem".

Kamiya był jednak podobno niewzruszony i Taylor wyjawiła, że odpisał jej, iż ich oferta 4 tysięcy dolarów jest ostateczna. Jakiś czas później PlatinumGames i Nintendo poinformowali, że zatrudnili do roli Bayonetty Jennifer Hale, która ma na koncie role w grach z serii Mass Effect, Star Wars: Knights of The Old Republic, Halo, czy Overwatch.

Hellena Taylor postanowiła podzielić się publicznie wieściami, przy przestrzec innych aktorów przed współpracą z PlatinumGames i zachęcić do bojkotu nadchodzącej produkcji. Chociaż mnóstwo osób popiera słowa aktorki (jej wideo doczekało się prawie 300 tysięcy lajków na Twitterze), to spotkała się również z krytyką. Ci twierdzą, że zachowała się wyjątkowo nieprofesjonalnie, zdradzając szczegóły swojej umowy i porozumień z Nintendo/Platinum Games.

Gra Bayonetta 3 zadebiutuje ekskluzywnie na Nintendo Switch już 28 października 2022 roku.