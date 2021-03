Aktorki o przemocy na łódzkiej filmówce: "Albo zdejmiesz stanik, albo Cię wyrzucę z uczelni". Jest komentarz Rektorki

Młoda aktorka Anna Paliga opisała w social mediach sytuacje, do których doszło w łódzkiej Filmówce. Okazuje się, że wykładowcy wielokrotnie poniżali studentów, dopuszczali się rękoczynów. Wielu młodych aktorów musiało sięgnąć po leki uspokajające oraz skorzystać z terapii. Jak twierdzi Paliga, dotychczas uczelnia zamiatała sprawę pod dywan. Post aktorki wywołał burzę w sieci i niestety okazało się, że również na innych uczelniach nie jest wcale lepiej. Sprawę skomentowała Rektorka Szkoły Filmowej w Łodzi.

17 marca 2021 na profilu Anny Paligi na Facebooku pojawił się wpis dotyczący sytuacji na wydziale aktorskim na łódzkiej filmówce, gdzie młodzi studenci nie czują się bezpieczni:

W moim odczuciu to, czego uczelnia nie daje nam najbardziej, to zwykłe poczucie bezpieczeństwa i zasady etyki. Absolwenci nie wiedzą, jakie są ich prawa jako aktorów, jak można bronić się przed mobbingiem, wykorzystaniem seksualnym na planie, a przemocowe przekraczanie swoich granic psychicznych i fizycznych uważają za niezbywalną część zawodu.

Aktorka wyznała, że na uczelni panuje przekonanie, iż "doświadczanie przemocy pomoże im w zostaniu lepszymi aktorami". Wykładowcy specjalnie "łamią" uczniów, bo uważają, że w ten sposób powinna wyglądać ich edukacja:

Studenci, wychodząc do świata profesjonalnych planów filmowych, nie są przygotowani na stawianie oporu manipulacjom i zastraszaniu. To prowadzi do kontuzji, frustracji, zaburzeń odżywiania, załamań nerwowych...