Aktorzy z "Harry'ego Pottera" wracają w nowym projekcie. Co czeka fanów?

Aktorzy z filmowej serii ponownie powrócą do magicznego świata wykreowanego przez J.K. Rowling. Autorka serii o Harrym Potterze zapowiedziała premierę audiobooka "Baśni barda Beedle'a". Czarodziejskie opowieści usłyszymy w wykonaniu kilku dobrze znanych nam głosów.

Aktorzy z "Harry'ego Pottera" wracają w nowym projekcie

J.K. Rowling poszerzyła serię o trzy dodatkowe książki, żywcem wyjęte z biblioteki Hogwartu - "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć", "Quidditch przez wieki" oraz "Baśnie barda Beedle'a". Dwa pierwsze dzieła to szkolne podręczniki Harry'ego, ostatnie zaś to słynny w świecie czarodziejów zbiór opowiadań, z którym mieliśmy styczność w "Insygnach Śmierci". To właśnie "Baśnie barda Beedle'a" Hermiona Granger otrzymała w spadku po Albusie Dumbledorze. Dzięki temu poznaliśmy historię tytułowych Insygniów, za sprawą "Opowieści o trzech braciach".

Mimo olbrzymiej popularności "Baśnie barda Beedle'a" nie doczekały się dotąd audiobooka. Ten stan rzeczy już wkrótce ulegnie zmianie . W projekt zaangażowali się aktorzy zarówno filmowi, jak i teatralni.

"Opowieść o trzech braciach" wybrzmi bowiem głosem Nomy Dumezweni, która odgrywała rolę dorosłej Hermiony Granger w broadwayowskim "Przeklętym dziecku". Usłyszymy też trójkę aktorów z filmowej serii: Jason Isaacs (Lucjusz Malfoy), Evanna Lynch (Luna Lovegood) oraz Bonnie Wright (Ginny Weasley) opowiedzą kolejno "Włochate serce czarodzieja", "Fontannę Szczęśliwego Losu" i "Czarę Marę i jej gdaczący pieniek".

Co więcej, usłyszymy również adnotacje Albusa Dumbledore'a związane z opowiadaniami. W tym przypadku przemówi Jude Law, który wcielił się w rolę słynnego dyrektora Hogwartu w serii "Fantastyczne zwierzęta".

Audiobook "Baśni barda Beedle'a" ukaże się 31 marca 2020 roku. Cena preorderu (dostępnego na stronie www.audible.com) wynosi 14.95 dolarów (58.92 zł).

