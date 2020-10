Aktywista kolektywu Stop Bzdurom został wepchnięty pod tramwaj. Próba zabójstwa na tle homofobicznym?

Od kilku miesięcy w Polsce trwa nagonka na osoby LGBT. Kulminacją był moment, w którym policja aresztowała aktywistkę Margot z kolektywu Stop Bzdurom, który między innymi walczy z fałszywymi informacjami na temat osób nieheteronormatywnych, propagowanymi przez Fundację PRO - Prawo do Życia. Nienawiść w kierunku osób LGBT zebrała kolejne żniwo. Ktoś chciał zamordować członka Stop Bzdurom.

Stop Bzdurom - członek kolektywu wepchnięty pod tramwaj

Po aresztowaniu Margot na ulice Warszawy wyszła spontaniczna pokojowa manifestacja w obronie aktywistki. Obywatele byli oburzeni, że prokuratura potraktowała ją jak najgorszą kryminalistkę, skazując na trzy miesiące aresztu. Demonstracja została brutalnie rozbita przez policję, w wyniku czego aresztowano kolejne osoby LGBT lub ich sojuszników. Od tego czasu nagonka na osoby nieheteronomratywne trwa w najlepsze. Co gorsza, jest legitymizowana przez obecny rząd, którego członkowie szerzą nieprawdziwe informacje na temat rzekomej "ideologii gender" lub "ideologii LGBT".

Tego typu działania już przyczyniły się do samobójstw wśród nieletnich i dorosłych przedstawicieli LGBT, a także wielu ataków fizycznych na tle homofobicznym. Ostatnio doszło nawet do próby zabójstwa jednego z członków kolektywu Stop Bzdurom. Na facebookowej stronie organizacji pojawił się przerażający wpis dotyczący wepchnięcia osoby znanej jako Lu pod tramwaj.

Na szczęście nie doszło do żadnego uszczerbku na zdrowia Lu. Wszystko dzięki natychmiastowej reakcji maszynisty pojazdu. Wepchnięty pod tramwaj aktywista nie wie co było powodem ataku. Podejrzewa jednak, że chodziło o nienawiść do osób LGBT i ich sojuszników. Czy sprawca zostanie ujęty? Tego dowiemy się za jakiś czas.

To nie pierwszy raz, kiedy atakowano członków Stop Bzdurom. Pod koniec września 2020 roku Margot opisała, co spotkało ją po wyjściu na ulicę.

Członkowie Stop Bzdurom nie poddają się w walce o równe traktowania osób LGBT i zachęcają do opowiedzenia się po ich stronie wszystkich ludzi, bez względu na orientację seksualną.

Homofobia w Polsce ma się dobrze od lat, ale nigdy tak otwarcie nie szczuto na osoby LGBT, jak w ciągu ostatnich miesięcy. Widoczna jest nie tylko w atakach na ulicach polskich miast, ale również w zachowaniu młodych ludzi. Bardzo często u dyskryminowanych jednostek powoduje problemy natury psychicznej. Ostatnio głośno było o napisie na murach gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Trzy anonimowe aktywistki postanowiły unaocznić problem samobójstw wśród nastolatków LGBT, do których dochodzi przez ciągłe szykanowanie nie tylko ze strony rówieśników, ale również systemu i zamieściły na ścianie namalowane sprayem zdanie "Dominik, Zuzia, Kacper, Michał, Milo. Twoje dziecko LGBT+". Politycy, zamiast pochylić się nad tym poważnym problemem i spróbować go rozwiązać, nazwali akcję wandalizmem i barbarzyństwem.

