Aktywność wulkanów odsłoniła cmentarzysko statków. Wraki pochodzą z II wojny światowej

Do nietypowego zdarzenia doszło w pobliżu wyspy Iwo Jima. Satelitarne zdjęcia japońskiej sieci telewizyjnej All Nippon News ukazują 24 wraki statków, które samoistnie wynurzyły się z dna oceanu.

24 japońskie statki zatopione podczas II wojny światowej stworzyły wielki cmentarz wraków, którzy przypomniał krwawe walki, które toczyły się na tym terenie podczas II wojny światowej. Wyspa Iwo Jima była bowiem miejscem jednej z najbardziej zaciętych bitew II wojny światowej, która miała kluczowe strategiczne znaczenie dla Stanów Zjednoczonych. Iwo Jima leży w połowie drogi z Tokio do Saipanu, a jej zdobycie miało ogromny wpływ na morale żołnierzy i obywateli zarówno Japonii, jak i USA.

Ruch płyt tektonicznych oraz wybuchy wulkanów spowodowały wypiętrzenie wyspy. Główną przyczyną pojawienia się na powierzchni cmentarzyska statków jest aktywność sejsmiczna góry Suribachi i ruch płyt tektonicznych w tym rejonie świata.

Siły amerykańskie biorące udział w walkach liczyły 110 tysięcy. Żołnierzy, a siły japońskie – tylko 22,8 tys. W bitwie o Iwo Jimę zginęło po stronie amerykańskiej ponad 7 tys. żołnierzy, po japońskiej 17-18 tys.