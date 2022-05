Alan White nie żyje. Perkusista grupy YES miał 72 lata

Alan White, perkusista brytyjski perkusista, grał w zespole Yes w latach 1972 - 2022. White współpracował ponadto m.in. z takimi wykonawcami jak: Joe Cocker, Tony Levin, George Harrison, John Lennon, Billy Preston oraz Eric Clapton.

Nie żyje Alan White

Informację o śmierci perkusisty potwierdziła jego żona, Gigi. W oświadczeniu na stronie White'a na Facebooku, napisała między innymi:

Alan White, nasz ukochany mąż, tata i dziadek, odszedł w wieku 72 lat w swoim domu w Seattle 26 maja 2022 roku, po krótkiej chorobie. W ciągu swojego życia i trwającej sześć dekad kariery, Alan był kimś więcej dla wielu ludzi: gwiazdą rocka dla fanów na całym świecie, kolegą z zespołu dla nielicznych, dżentelmenem i przyjacielem dla wszystkich, którzy go spotkali.

Niedawno wraz z kochającą żoną Gigi obchodzili 40. rocznicę ślubu. Alan odszedł w spokoju, w domu. Jest uważany za jednego z największych perkusistów rockowych wszech czasów.

Zaplanowane na maj tego roku polskie koncerty YES zostały przeniesione na rok 2023. Na początku tego tygodnia Yes ogłosił, że White nie weźmie udziału w nadchodzącej trasie koncertowej "50th Anniversary Close To The Edge UK Tour" z powodu problemów zdrowotnych.