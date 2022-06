Amazon przywróci do życia głosy waszych zmarłych bliskich za sprawą nowej funkcji Alexy

Amazon wprowadzi funkcję personalizacji głosu Alexy

Amazon ma nowy plan dotyczący urządzeń typu Alexa. Taki, który będzie bardzo poróżniający. Niedawno firma przeprowadziła prezentację dotyczącą nowych funkcji ich Asystenta i zdradziła, że niedługo AI będzie potrafiło skopiować głos waszych bliskich. Z zaledwie jednej minuty materiału, Alexa będzie potrafiła nauczyć się "brzmienia głosu", a także sposobu mówienia danej osoby.

Firma zaprezentowała wideo, które miało przedstawić tę funkcję. Wnuczek leży na łóżku i prosi Alexę, by poczytała mu "Czarnoksiężnika z krainy Oz", ale "głosem babci". Asystentka szybko zareagowała na prośbę i zmieniła swój głos na babciny.

Najdziwniejsze jest jednak to, że to sam Amazon podłożył sobie minę i przez zaprezentowaniem wideo prowadzący Rohit Prasad wspomniał o tym, że to może być sposób na "wspominanie zmarłych bliskich". Trzeba przyznać, że brzmi to dość niepokojąco. Fragment prezentacji na temat "empatycznych umiejętności" Alexy znajdziecie około godziny i dwóch minut w wideo poniżej:

Szef oddziału ds. Alexy i wiodący naukowiec Amazona Rohit Prasad skomentował tą nową funkcję ich AI:

Jak widzieliście w tym doświadczeniu, książkę przeczytała dziecku jego babcia, a nie Alexa. Niewątpliwie żyjemy w złotej erze Sztucznej Inteligencji, gdzie nasze marzenia i science fiction stają się rzeczywistością.

Aż chce się zacytować doktora Iana Malcolma z "Parku Jurajskiego": "wasi naukowcy byli tak zajęci myśleniem o tym, czy mogą to osiągnąć, że zapomnieli się zapytać, czy powinni". Ale może się mylimy i ludzkość chce takich funkcji AI.