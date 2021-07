Amazon stworzy film dokumentalny o Robercie Lewandowskim. Kiedy premiera?

Robert Lewandowski został bohaterem dokumentu od Amazona

Programy dokumentalne przeżywają niedawno prawdziwy renesans z powodu streamingowych platform - takie produkcje jak "Król Tygrysów", czy "Ostatni taniec" od Netfliksa były na szczytach popularności w 2020 roku. Zresztą nawet Amazon podbił serca fanów sportu poprzez serię "All or Nothing", która w ostatnich latach opowiadała m.in. o Manchesterze City, czy Tottenhamie Hotspur.

Teraz do oferty Amazon Prime Video dojdzie kolejny film dokumentalny - ten skupi się na najlepszym piłkarzu w historii Polski, Robercie Lewandowskim. Z oficjalnego opisu produkcji dowiadujemy się, że projekt skupi się nie tylko na jego karierze, ale także na życiu prywatnym i opowie nam historię chłopaka z Leszna, który ciężką pracą i talentem podbił cały świat.

Na temat niezatytułowanej na razie produkcji wypowiedział się sam bohater filmu, Robert Lewandowski:

Pomysł na ten film jest nieoczywisty, dlatego zdecydowałem się na jego realizację. To będzie historia wzlotów i upadków, momentów siły, ale i chwil słabości. Bez upiększania – tak jak było naprawdę. Film przedstawi wiele nieopowiedzianych wcześniej historii z mojej kariery, które z pewnością zainteresują fanów piłki nożnej. Mam jednak nadzieję, że widzowie, którzy nie śledzą rozgrywek piłkarskich również z zainteresowaniem obejrzą ten film.

Lewandowski wyjaśnił też, że chciałby, aby ten projekt był źródłem inspiracji i motywacji dla młodych dzieciaków. Dla tych, którzy marzą o byciu wielkim, ale boją się, że nie będą w stanie spełnić swoich ambicji. Na temat projektu wypowiedział się również Christoph Schneider, Dyrektor Zarządzający Prime Video Germany:

Jesteśmy niesamowicie podekscytowani współpracą z Robertem Lewandowskim, jego zespołem i tworzeniem dokumentu, który da widzom na całym świecie wgląd w karierę wyjątkowej postaci, jaką jest Robert. Historia Roberta Lewandowskiego to nie tylko zwycięstwa, ale także trudności, niepowodzenia i jego ogromna determinacja w przezwyciężeniu ich w drodze do sukcesu – mówi

Dowiedzieliśmy się również, że film zrealizuje polska firma Papaya Films. Film ma zadebiutować na Amazon Prime Video już w 2022 roku.