W końcu zapadł wyrok w sprawie zniesławienia - wygrał Johnny Depp, a jego była żona musi mu wypłacić 10 milionów dolarów zadośćuczynienia. Podczas odczytania werdyktu na sali sądowej była obecna Amber Heard i jej prawnicy, zaś Johnny Depp w tym samym czasie świętował swoje zwycięstwo w barze w Wielkiej Brytanii

Amber Heard w sądzie, a Johnny Depp w barze. Tak dowiedzieli się o werdykcie w sprawie zniesławienia

Już wcześniej pisaliśmy, że aktor przebywa w Wielkiej Brytanii, gdzie wspiera na koncertach Jeffa Becka. Panowie zagrali wspólną wersję piosenki Lennona "Isolation", jak również "What's Going On" Marvina Gaye'a oraz "Little Wing" Jimiego Hendrixa.

Okazuje się, że w dniu ogłoszenia wyroku Depp świętował swoje zwycięstwo w pubie w Newcastle razem z Beckiem oraz Samem Fenderem, który podzielił się wspólną fotką w social mediach z podpisem "Pewni poważni bohaterowie". Zdjęcie szybko zostało usunięte, ale w sieci można znaleźć sporo nagrań i zdjęć fanów, którzy spotkali uradowanego aktora wychodzącego z baru.

Johnny Depp w oświadczeniu stwierdził, że "odzyskał swoje życie":

Sześć lat temu moje życie, życie moich dzieci, moich najbliższych, a także wielu ludzi, którzy od lat mnie wspierali zostało wywrócone do góry nogami i na zawsze odmienione. Wszystko w ciągu ułamku sekundy. (...) Sześć lat później sąd oddał mi moje życie. Jestem dozgonnie wdzięczny i ukorzony. Prawda nigdy nie ginie.

Prawnicy Heard złożyli już odpowiednie dokumenty, by odwołać się od wyroku sądu. Na razie nie podano więcej szczegółów na ten temat.