Lil Yachty kilka dni temu zamieścił na platformie SoundCloud utwór o tytule "Poland", czym zaskoczył nie tylko swoich fanów, ale przede wszystkim naszych rodaków. W końcu niezbyt często amerykańscy raperzy wspominają o nas w swoich utworach. W refrenie nowego numeru Lil Yachty pojawiła się fraza: "I took the Wock' to Poland", która w mgnieniu oka obiegła internet i stała się viralem na skalę światową - na TikToku jest już 3 tys. filmików, na których użytkownicy żartują, że to nowy hymn Polski. Teraz raper zaprezentował klip do tego utworu.

Amerykański raper rozsławił Polskę na TikToku. Użytkownicy żartują, że to nowy hymn [WIDEO]

W utworze "Poland" w refrenie padają słowa "I took the wock to Poland' i jak słowo ''wock'' to nazwa syropu, który jest popularny w hip-hopowym środowisku. W klipie rapera pojawia się właśnie ten syrop z napisem Poland. Co miał artysta na myśli? Tego chyba nie wie nikt.

Lil Yachty to amerykański raper, który zadebiutował w 2015 roku singlami "One Night" i "Minnesota", z gościnnym udziałem Quavo, Skippa Da Flippa i Young Thug. Jego ostatni mixtape "Michigan Boy Boat" ukazał się w 2021 roku. Raper nie ogłosił jeszcze kiedy wyda kolejny album.