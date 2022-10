Amerykański raper udostępnił utwór ''Poland", ale tak naprawdę nie wiadomo o czym dokładnie jest ten kawałek. Piosenka szybko stała się popularna, bo udostępnił go Drake i nawet, jeżeli jesteście rockmanami z krwi i kości to te nazwisko na pewno obiło Wam się o uszy.

Amerykański raper wydał utwór ''Poland''. Nie zrozumiecie, o co w nim chodzi

Lil Yachty to amerykański raper, który na swoim koncie ma już 4 albumy. Muzyk właśnie udostępnił swój nowy utwór, który nosi tytuł ''Poland''. W refrenie padają słowa "I took the wock to Poland' i jak podaje tvn24.pl słowo ''wock'' to nazwa syropu, który jest popularny w hip-hopowym środowisku. Może to też być fonetyczna gra słów i oznaczać '"walk to Poland".

W zwrotkach nie ma nawiązań do Polski. Kawałek należy do nurtu "mumble rap", w kórym pojawiają się wpadające w ucho słowa i zwroty bez większego sensu. Dosłownie tłumacząc jest to "bełkotliwy rap'', więc tak naprawdę nie wiadomo, o co dokładnie chodzi z tą Polską w tytule. Raper udostępniając ten kawałek na Soundcloudzie dodał jako okładkę mapę przedstawiającą Polskę.

Niektórzy zastanawiają się, czy piosenka nie jest zapowiedzią koncertu rapera w Polsce. Dotychczas Lil Yacht nie pojawił się w naszym kraju. Kawałek ''Poland" został udostępniony przez popularnego rapera Drake'a, dzięki czemu zrobiło się o nim głośno, również w polskich mediach.