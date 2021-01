Andrzej Chyra z chęcią posprząta Twoje mieszkanie. Usługa kosztuje już prawie 9 tysięcy złotych

Chcielibyście, żeby Wasze mieszkanie posprzątał Andrzej Chyra? Kto by nie chciał! W sieci pojawiła się możliwość zakupu takiej usługi, nie należy do najtańszych.

Wbrew pozorom Andrzej Chyra się nie przebranżowił. Chociaż sytuacja artystów podczas pandemii koronawirusa nie jest najlepsza, to znany aktor nie został zmuszony przez los do zmiany zawodu. Oferta, o której mowa to wkład filmowca w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Od jakiegoś czasu w zakładce wośpowej na Allegro pojawiają się kolejne aukcje mające na celu wsparcie 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przedmiotem licytacji może być naprawdę wszystko. Od zdjęć z autografami, przez osobiste przedmioty artystów, aż do spotkań ze znanymi osobami.

29. Finał WOŚP 2021: Andrzej Chyra posprząta Twoje mieszkanie

W akcję charytatywną chętnie włączają się muzycy, aktorzy, dziennikarze, celebryci oraz politycy. Wśród osób wspierających WOŚP znalazł się także Andrzej Chyra. Aktor posprząta mieszkanie osobie, która wygra aukcję.

Chyra zachęca do udziału w licytacji i zapewnia, że poradzi sobie z pracą w każdych warunkach.

Aktualnie sprzątanie mieszkania od Andrzeja Chyry to koszt 8700 złotych. Aukcja trwa do dnia 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli 31 stycznia 2021 roku. Link do aukcji znajdziecie TUTAJ.

Jak czytamy na stronie licytacji: