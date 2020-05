Andrzej Duda skomentował swój rap. Wyjaśnił, co miał na myśli w wersie o "ostrym cieniu mgły"

Akcja #hot16challenge2 opanowała Polskę. Artyści, politycy, twórcy internetowi i celebryci nominują się nawzajem do czelendżu i nagrywają kolejne zwrotki, aby pomóc polskim medykom. Każdej rapowej zwrotce bowiem, z założenia powinna towarzyszyć wpłata na zbiórkę pieniędzy na walkę z koronawirusem. Do zabawy dołączył się nawet prezydent Andrzej Duda, czym wywołał burzę w mediach.

Polityk odpowiedział na wyzwanie rapera Zeusa, który potwierdził, że nie spodziewał się, że głowa państwa odpowie na jego film. Z kolei prezydent nominował Marylę Rodowicz, Sebsatiana Karpiela-Bułeckę, Golec uOrkiestrę, premiera Mateusza Morawieckiego oraz zespół Pectus. Zwrotka Andrzeja Dudy była bardzo poetycka i pełna niezrozumiałych metafor. Po publikacji nagrania za interpretacje słów prezydenta wziął się sam profesor Jarzy Bralczyk.

Po godzinach spekulacji Andrzej Duda osobiście odniósł się do swojego raperskiego debiutu. Podczas "Q&A" zorganizowanego na Facebooku, prezydent został zapytany o nagranie, na co zareagował słowami:

Jeśli chodzi o "ostry cień mgły", Jan Hartman twierdził, że Andrzej Duda zaczerpnął metaforę z Talmudu. Prezydent jednak zaprzeczył:

"

Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły,

Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły,

Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły,

To jest maj, nie pachnie Saska Kępa,

Może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tępa.

Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły,

Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły,

Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły,

Ostre niebo tu i teraz, ostra ziemia, ostry kurz.

Wczoraj znika w nieostrości, jutro, dzisiaj, zaraz już.

Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły

Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły

Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły

Ciepły wieczór, bez ciemności, trawa spokój, my i wy,

My i wy. My to oni, oni my.

Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły,

Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły,

Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły,

Mocne ręce ratowników, wszyscy razem - chwała im

wszyscy razem - chwała im

Mocne ręce ratowników, wszyscy razem - chwała im

Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. "