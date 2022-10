Pijany Brad Pitt dusił swoje dziecko? "Błagały ojca, by przestał"

Angelina Jolie i Brad Pitt rozstali się w 2016 roku. Teraz walczą ze sobą o winnicę we Francji i przy okazji tej sprawy wyszły na jaw oskarżenia aktorki skierowane w stronę jej byłego męża. Aktor miał stosować przemoc fizyczną przeciwko dzieciom podczas lotu prywatnym samolotem w 2016 roku.

Angelina Jolie sprzedała swoją połowę winnicy Château Miraval i Brad Pitt złożył pozew o naruszenie praw kontraktowych, bo miała przeprowadzić transakcję bez jego wiedzy. Z kolei prawnicy aktorki twierdzą, że rozmowa z Pittem o sprzedaży nie przebiegła pomyślnie, bo chciał on, by jego była żona podpisała umowę, która zabraniała Jolie wspominania poza sądem o fizycznym oraz emocjonalnym znęcaniu się aktora nad nią i dziećmi.

Media dotarły do tych dokumentów i wynika z nich, że podczas podróży prywatnym samolotem w 2016 roku Brad Pitt pod wpływem alkoholu miał zachowywać się bardzo agresywnie, a nawet podnieść rękę na swoje dzieci. Podczas lotu para zaczęła się kłócić w łazience samolotu, Brad Pitt miał zarzucić aktorce, że jest zbyt ustępliwa wobec dzieci. Jak podaje onet.pl, w pozwie napisano:

Pitt złapał Jolie za głowę i potrząsnął nią, a następnie złapał ją za ramiona i ponownie potrząsnął nią przed popchnięciem jej o ścianę łazienki prywatnego samolotu. Następnie wielokrotnie uderzał ręką w sufit samolotu, co skłoniło Jolie do opuszczenia łazienki.

To jednak miał być dopiero początek problemów:

Gdy jedno z dzieci werbalnie broniło Jolie, Pitt rzucił się na własne dziecko, a Jolie chwyciła go od tyłu, by go powstrzymać. Aby oderwać Jolie od pleców, Pitt rzucił się tyłem na siedzenia samolotu, raniąc Jolie w plecy i łokieć. Dzieci rzuciły się do ucieczki i wszyscy dzielnie próbowali się nawzajem chronić. Zanim to się skończyło, Pitt dusił jedno z dzieci i uderzył inne w twarz. Niektóre z dzieci błagały Pitta, by przestał. Wszystkie były przerażone. Wiele z nich płakało.