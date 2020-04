Anomalie pogodowe na Ukrainie: Kijów sparaliżowała burza piaskowa i dym z czarnobylskiej strefy zamkniętej. Czegoś takiego nie widziano [WIDEO]

W Piatek 16 kwietnia 2020 roku Kijów i jego przedmieścia oraz obwód żytomierski zostały sparaliżowane przez burzę piaskową. Miasto spowił także gęsty, gryzący dym spowodowany pożarami w strafie Czarnobyla. Powietrze w Kijowie jest obecnie najbardziej zanieczyszczone na świecie.

Kijów sparaliżowała burza piaskowa

16 kwietnia 2020 w Kijowie i w okolicach ukraińskiej stolicy trwała potężna burza piaskowa. Miejskie służby ekologiczne podkreśliły, że przyczyną burzy są zmiany klimatu. Zaapelowały do mieszkańców o niewychodzenie z domów bez pilnej potrzeby i bez maski.

Szczególnie trudne warunki panowały z tego powodu na drogach.

Stolice Ukrainy spowił dym z czarnobylskiej strefy zamkniętej

16 kwietnia zmienił się kierunek wiatru i nad Kijów nadciągnęła chmura dymu z pożarów w obwodzie żytomierskim i w strefie czarnobylskiej. W obwodzie żytomierskim pożar objął 50 ha lasu. Ukraińscy strażacy walczą też z plagą płonących traw w obwodzie kijowskim.

Powietrze w Kijowie najbardziej zanieczyszczone na świecie

" W powietrzu w stolicy Ukrainy obecny jest formaldehyd i dwutlenek azotu. Od czwartkowego wieczoru w mieście czuć zapach spalenizny a porywy wiatru sięgają od 17 do 22 metrów na sekundę. Huraganowy wiatr niesie ponad miastem chmurę pyłu. Widoczność jest bardzo słaba. "

- poinformowała Kijowska Miejska Administracja Państwowa.

Silny wiatr zniszczył rusztowanie na jednym z mostów w Kijowie. Pod miastem z powodu zerowej widoczności zderzyło się sześć samochodów, w tym cztery ciężarowe. Zginęły cztery osoby, a trzy zostały ranne.

Według władz za taki stan rzeczy winne są: bezśnieżna zima i całkowity brak opadów. Doprowadziło to do powietrznej erozji gruntów, spadku poziomu wód gruntowych a tym samym tworzenia się pyłu, który do Kijowa przyniósł północno-zachodni wiatr.

Na domiar złego obwód czernichowski nawiedził huragan. Według lokalnych mediów powalone drzewo i oberwana elewacja ocieplająca uszkodziły kilka samochodów.

