Aplikacja Kwarantanna Domowa pomoże w walce z COVID-19. Selfie z domu na wyrywki

Na kwarantannę domową kierowane są osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami zarażonymi lub podejrzewanymi o zarażenie COVID-19.

Obywatel poddani izolacji obligowani są do unikania wszystkich kontaktów z innymi ludźmi oraz pozostawaniu w miejscu zamieszkania. Dzięki temu można powstrzymać rozprzestrzenianie się patogenu i wydatnie zmniejszyć liczbę chorych.

Kwarantanna domowa jest bardzo ważnych środkiem zapobiegawczym, dlatego za jej złamanie przewidziano karę 5 000 zł.

Jak tłumaczy Ministerstwo Cyfryzacji, stworzenie aplikacji monitorującej osoby poddane kwarantannie nie miało na celu karania obywateli nie stosujących się zaleceń, tylko poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa.

"

Za złamanie kwarantanny może być nałożony mandat do 5 tysięcy złotych. Ale nie chodzi o to, by karać. Chodzi o to, by kwarantanna i dotykające nas wszystkich restrykcje – wdrożone, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa - były skuteczne. "