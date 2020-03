Apple kupi Disneya? Zaskakujące informacje analityków

Po problemach na giełdzie spowodowanych przez koronawirusa, pewien analityk z Wall Street zasugerował, że wielka firma pokroju Apple może rzucić się na Disneya, jeżeli akcje giganta branży rozrywkowej wciąż będą lecieć w dół. Jak podaje The Hollywood Reporter, reprezentujący firmę Rosenblatt Seciurities Bernie McTernan miał napisać do swoich klientów list, w którym stwierdził, że Apple może zaproponować całkiem "przyjazną" sumę za firmę prowadzoną przez Boba Chapeka.

Apple przejmie Disneya?

Jak podaje THR, podobno McTernan napisał do swoich klientów:

" Wierzymy, że wielkie firmy z planami na przyszłość i ogromnymi zasobami gotówkowymi, jak i wartością kapitałową mogą wykorzystać rynkową niepewność. Dla Apple kupienie Disneya byłoby świetne - mogliby wówczas zabezpieczyć swoją zawartość i strategię streamingową, dodając ekosystem Disneya do swojej iOS-owej platformy. "

McTernan zauważył, że Disney stracił około 85 miliardów dolarów w trakcie ostatnich 3 tygodni, co wynosi około 1/3 jego kapitalizacji giełdowej. I chociaż plany Apple brzmią nieco absurdalnie, to nie są to wcale żadne nowości. Kiedy Disney kupił Pixar w połowie 1. dekady XX wieku, Steve Jobs stał się największym udziałowcem w Disneyu. Miał nawet miejsce w radzie zarządu.

W pamiętniku Boba Igera, który kilka tygodni temu zrezygnował z pozycji prezesa Disneya, możemy przeczytać, że firmy mogłyby się połączyć, gdyby nie przedwczesna śmierć Jobsa (zmarł w 2011 roku):

" Jeśli Steve był wciąż żywy, to już byśmy połączyli nasze firmy albo przynajmniej bardzo poważnie przedyskutowali taką możliwość. "