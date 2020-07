Apple ostrzega, że zakrywanie kamerki w MacBooku może go uszkodzić. Bo to sprzęt premium

Apple to nie sprzęt, Apple to styl życia. Drogiego życia. Producentowi udało się przekonać do tego stwierdzenia całe rzesze fanów na całym świecie, dzięki czemu jego sprzęt, mimo że oferowany w wysokich cenach, sprzedaje się na całym świecie znakomicie.

W niektórych kręgach po prostu nie wypada nie mieć iPhone’a czy MacBooka, nawet mimo tego, że czasem za taki sprzęt trzeba zapłacić niemałą fortunę.

Jeśli już posiadacie MacBooka, uważajcie: jeśli będziecie chcieli prewencyjnie chronić swoją prywatność zakrywając wbudowaną kamerkę internetową, może się to skończyć uszkodzeniem wyświetlacza. Powód podawany przez Apple jest prosty: mamy do czynienia ze sprzętem premium.

Zakrywanie kamerki w MacBookach może uszkodzić wyświetlacz. Apple ostrzega użytkowników

Zakrywanie kamerki w komputerach przenośnych stało się znanym sposobem na zapewnienie sobie prywatności w przypadku, gdyby kontrolę nad posiadanym sprzętem przejęli hakerzy lub agenci rządowi. Gdyby próbowali coś podejrzeć, zobaczyliby tylko ciemność.

Były już szef FBI namawiał wręcz do stosowania takiego zabezpieczenia, tłumacząc, że drzwi wejściowe do domu warto zamykać na klucz, a nie pozostawiać je otwarte.

Apple ma dla właścicieli swojego sprzętu inną poradę: korporacja wydała oświadczenie, w którym jasno odradza zakrywania kamerki. Tłumaczy to projektowaniem MacBooków jako sprzętów premium.

Według Apple oznacza to dużą precyzję wykonania i znakomite spasowanie wszystkich elementów, także wyświetlacza i klawiatury, gdy komputer jest złożony. Zasuwka, która dostałaby się między te dwa elementy, uniemożliwiłaby zamknięcie pokrywy i wywierała na wyświetlacz tak duży nacisk, że mógłby on ulec uszkodzeniu. Takie rzeczy już się zdarzały, stąd interwencja Apple: takie wypadki nie będą pokrywane przez gwarancję.

Koncern przy tym uspokaja: kamerka została zaprojektowana w taki sposób, że nie może zostać uruchomiona bez zapalenia się zielonej diody. Jeśli nie jest ona widoczna, użytkownik ma pewność, że nie jest obserwowany.

