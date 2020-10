Apple przedstawił iPhone 12. Smartfon będzie dostępny w aż 4 wersjach!

Jak co roku, Apple przygotowało kolejną generację telefonów iPhone. Tym razem modele są oznaczone cyferką "12" i nazywają się kolejno: iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max. A czym różnią się te wszystkie 4 wersje tego samego telefonu? Ceną, datą premiery, ale także specyfikacją techniczną. Przyjrzyjmy się bliżej.

Apple zaprezentowało iPhone 12

iPhone 12 i 12 Pro mają wyświetlacze wielkości 6,1 cala, iPhone 12 Mini zapewni wyświetlacz wielkości 5,4 cala, natomiast największy iPhone Pro Max zapewni użytkownikom ekran o średnicy aż 6,7 cala. Wszystkie telefony będą obsługiwały sieć 5G i zostaną wyposażone w układ A14 Bionic, który ma dystansować pod względem mocy odpowiedniki z telefonów z Androidem.

Różnice będą oczywiście w przypadku aparatu - 12 Pro i Pro Max będą miały więcej funkcji, bajerów, lepszą rozdzielczość, czy dodatkowy obiektyw z tyłu. Wszystkie będą cierpiały również z tego samego powodu - w zestawach zabraknie słuchawek, a także ładowarek. Tak, Apple zdecydowało, że każdy ma już tzw. "kostkę", dlatego do zestawu dodaje sam kabel do ładowania telefonu (i podłączania go do komputerów).

Poznaliśmy też oficjalne polskie ceny nowych telefonów od Apple. Te są zastanawiające - za najtańszego iPhone'a 12 Mini przyjdzie zapłacić 3699 złotych, podczas gdy w USA kosztuje on 699 dolarów. Natomiast za podstawowego iPhone'a 12 przyjdzie zapłacić 4199 złotych. Tak wyglądają ceny z pojemniejszymi dyskami twardymi:

iPhone 12 Mini (64 GB) - 3599 zł,

iPhone 12 Mini (128 GB) - 3849 zł,

iPhone 12 Mini (256 GB) - 4349 zł,

iPhone 12 (64 GB) - 4199 zł,

iPhone 12 (128 GB) - 4449 zł,

iPhone 12 (256 GB) - 4949 zł

A jak prezentuje się cena iPhone'ów w wersjach Pro i Pro Max? Te w dniu premiery będą kosztowały nie mniej, niż 5199 złotych. Poniżej pełna rozpiska:

iPhone 12 Pro (128 GB) - 5199 zł,

iPhone 12 Pro (256 GB) - 5699 zł,

iPhone 12 Pro (512 GB) - 6699 zł,

iPhone 12 Pro Max (128 GB) - 5699 zł,

iPhone 12 Pro Max (256 GB) - 6199 zł,

iPhone 12 Pro Max (512 GB) - 7199 zł.

Zostając przy dacie premiery - iPhone 12 i 12 Pro zadebiutują w sprzedaży 23 października, natomiast wersje Mini i Pro Max trafią do sklepów 13 listopada.