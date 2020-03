Apple wypłaci odszkodowania właścicielom spowalnianych iPhone’ów

Czasami spiskowe teorie dziejów okazują się być prawdziwe. Użytkownicy iPhone’ów często raportowali, że po premierach nowych modeli ich telefony zaczynały działać wolniej, niż zazwyczaj. Internauci podejrzewali, że Apple chce w ten sposób wymusić przejście na nowy, szybszy smartfon.

Korporacja w końcu przyznała, że w istocie celowo i bez wiedzy właścicieli iPhone’ów ograniczała ich wydajność. Robiła to jednak z troski o doświadczenia z użytkowania, gdyż ze względu na zmniejszającą się z czasem pojemność akumulatora telefony z pełną mocą działałyby krócej na jednym ładowaniu.

Spowalnianie działania iPhone’ów nie spodobało się właścicielom telefonów, którzy postanowili spotkać się z producentem w sądzie, zarzucając mu ingerowanie w produkty, którymi stali się właścicielami. Korporacja zgodziła się właśnie na ugodę i wypłacenie odszkodowań w łącznej kwocie 500 mln dolarów.

Odszkodowanie za spowalnianie iPhone’a. Apple zapłaci 25 dolarów za telefon

Rekompensata zostanie wypłacona użytkownikom modeli iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus oraz SE. Za każdą posiadaną sztukę przysługuje 25 dolarów odszkodowania, czyli około 100 zł.

Apple nie przyznało w trakcie rozprawy, że popełniło błąd ograniczając możliwości sprzętu należącego do klientów. Wcześniej w ramach działań naprawczych korporacja oferowała wymianę akumulatora w znacznie niższej niż regularna cenie.

Ugoda dotyczy iPhone’ów kupionych w USA przez obywateli tego państwa: Apple zgodziło się na wypłacenie między 310 mln a 500 mln dolarów klientom, którzy zgłoszą się po odszkodowanie. Nie wiadomo, czy na podobną rekompensatę będą mogli liczyć nabywcy z Polski.

