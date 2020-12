Archeolodzy znaleźli rosyjskiego potwora z Loch Ness. Czym jest "diabeł z jeziora Łabynkyr"?

Diabeł z jeziora Łabynkyr to słynna syberyjska legenda. Okazuje się, że może być prawdziwa. Archeolodzy znaleźli szczątki niezidentyfikowanego zwierzęcia.

Zdaniem mieszkańców okolicy rosyjskiego jeziora Łabynkyr, w wodach żyje tajemniczy "diabeł", który szybko został skojarzony ze słynnym potworem z Loch Ness. Archeolodzy mogli natknąć się na szczątki tego stworzenia.

Diabeł z jeziora Łabynkyr znaleziony przez archeologów?

Od wielu lat historia o diable z jeziora Łabynkyr rozbudza wyobraźnię kryptozoologów na całym świecie. Głęboki na 75 metrów zbiornik wodny u stóp gór Suntar-Chajata ma skrywać enigmatyczne stworzenie, które od dawna porywa renifery, psy pasterskie i myśliwskie. Z tego powodu od prawie 60 lat Łabynkyr jest celem różnego rodzaju badaczy. W tym archeologów. Jedna z grup naukowców natknęła się na ciekawe znalezisko.

Jak podaje portal Daily Express, rosyjscy archeolodzy, którzy badali słynne jezioro, odkryli szczątki niezidentyfikowanego zwierzęcia. Badacze uważają, że może to być dowód na istnienie mitycznego diabła, który miał nawiedzać okolice jeziora. Dzięki zaawansowanej technologii przeszukano dno Łabynkyr. Podwodny skaner znalazł fragment kręgosłupa i szczęki rzekomego stwora.

Jednym z badaczy jest Wiktor Twerdokhlebow, który już w 2013 roku uznał, że diabeł, wcale nie musi być wymysłem miejscowej ludności.

Było wiele hipotez na temat tego, co to może być za stworzenie: olbrzymi szczupak, relikt jakiegoś gada, bądź płaza.

Teraz potwierdza, że udało się znaleźć szczątki, które mogą być odpowiedzią na pytanie stawiane od wielu lat.

Nie udało nam się udowodnić ani obalić tych wersji. Udało nam się znaleźć szczątki szczęk i szkieletu jakiegoś zwierzęcia.

Chociaż Syberia znajduje się w rejonie świata, który należy do najzimniejszych na Ziemi, jezioro Łabynkyr przyciąga badaczy cały rok, ponieważ jako jedyne w tej mroźnej krainie geograficznej, nie zamarza na zimę. Mimo że znajduje się na Wyżynie Ojmiakońskiej, czyli w tym samym miejscu, co tak zwany biegun zimna i miejscowość, w której odnotowuje się najniższe temperatury na świecie, jezioro na powierzchni ma temperaturę co najmniej 2 stopni Celsjusza.

Według uczonych z Moskwy, historie o diable z jeziora Łabynkyr są znacznie starsze niż znane na całym świecie opowieści o potworze z Loch Ness. Ludmiła Emelijanowa z Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego uważa, że podczas jednej z wypraw miała styczność z tajemniczym stworzeniem.

To był nasz czwarty lub piąty dzień nad jeziorem, kiedy nasze urządzenie do sondowania zarejestrowało ogromny obiekt w wodzie, znajdujący się pod naszą łodzią. Obiekt miał bardzo dużą gęstość o jednorodnej budowie, na pewno nie był rybą ani ławicą ryb i znajdował się ponad dnem. Byłam bardzo zaskoczona, ale nie przestraszyłam się ani nie wpadłam w szok, w końcu nie widzieliśmy tego zwierzęcia, tylko zarejestrowaliśmy dziwny obiekt w wodzie. Ale jedno jest pewne - w tej chwili jako naukowiec nie mogę wyjaśnić, czym mógł być ten obiekt.

Być może niebawem doczekamy się wyjaśnienia zagadki diabła z jeziora Łabynkyr. Niewykluczone, że poznamy przy okazji nowy gatunek zwierzęcia.