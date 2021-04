Aresztowano gołębia podejrzanego o szpiegostwo. Trwa śledztwo w sprawie ptasiego 007

Ptak ma być oskarżony o szpiegostwo. Indyjska policja aresztowała gołębia pod zarzutem szpiegowania dla Pakistanu. Pogranicznicy zażądali zarejestrowania sprawy kryminalnej. Ptak wleciał na terytorium Indii z Pakistanu.

Gołąb szpiegowski 007

Jak informuje agencja PTI ptak, który wleciał na terytorium Indii z Pakistanu, miał mieć z przywiązaną do nogi podejrzaną karteczkę z ciągiem cyfr. 17 kwietnia 2021 roku podejrzany gołąb usiadł obok urzędnika na posterunku Rorawala, w Pendżabie.

Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli pościg i pochwycili domniemanego kolaboranta. Obecnie straż graniczna wciąż analizuje numer na kawałku papieru, który może być kodem lub np. numerem telefonu właściciela.

Gołąb pozostanie w areszcie

Straż graniczna zażądała od pendżabskiej policji zarejestrowania sprawy przeciw gołębiowi i wszczęcia śledztwa. Dokument zawierał między innymi m.in. rysopis. Podejrzany o szpiegostwo ptak został opisany jako biały osobnik o czarnej głowie. Z dokumentów wynika również że domniemany as wywiadu wleciał w głąb terytorium Indii na odległość 500 metrów.

Jako że gołąb jest ptakiem, nie wiem, czy sprawa może być zarejestrowana przeciw niemu. Ale zasięgniemy opinii prawnej ekspertów w tej sprawie.

– powiedział agencji PTI oficer Dhruv Dahiya z miejscowej policji.

Do czasu wyjaśnienia sprawy gołąb pozostanie w areszcie posterunku w miejscowości Khangarh. Jak się okazuje, wiele gatunków zwierząt może być zatrudnianych do roli tajnych agentów. Jakiś czas temu CIA ujawniła używanie ptaków i delfinów do zadań szpiegowskich podczas zimnej wojny. Próbowano też zdalnie sterować psem. Szpiegowskie gołębie trenowano w USA i wypuszczano w ZSRR, żeby filmowały i podsłuchiwały.