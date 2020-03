Aresztowano mężczyznę przebranego za Jokera. Groził, że zacznie zabijać ludzi

Jeremy J. Garnier został aresztowany wieczorem w czwartek 5 marca 2020 roku. Powód był prosty - mężczyzna za pomocą Facebook Live zaczął grozić śmiercią niewinnych osób. Przebrany za Jokera stwierdził, że zamierza zabijać ludzi, dopóki transmisja nie będzie oglądana przez przynajmniej 1000 osób.

Przyznał też, że przebranie za złoczyńcę z komiksów DC było zabiegiem celowym dla przyciągnięcia uwagi. Obecnie Garnier jest zatrzymany w areszcie bez możliwości wpłacenia kaucji.

Aresztowano mężczyznę przebranego za Jokera

I chociaż samo nagranie z transmisji na Facebook Live zostało oczywiście usunięte, to transkrypt został podany w depeszy od gazety "Saint Luis Post":

" Tak, robię to dla przyciągnięcia uwagi, ale moim celem jest przejęcie świata. Dopóki tej transmisji nie będzie oglądało 1000 osób, to będę mordował. Potem wyjdę na ulicę i będę mordował dalej. Nie zamierzamy iść do żadnego kina. Pójdziemy nieuzbrojeni, bo nie chcemy, żeby policja myślała, że faktycznie dopuszczamy się zbrodni. "

Według gazety, 51-letni Garnier miał na sobie makijaż, który jasno nawiązywał do klasycznego wyglądu Jokera. Kryminalista niewątpliwie doczekał się uwagi, ale nie takiej, której oczekiwał - policja oskarżyła go o grożenie atakiem terrorystycznym pierwszego stopnia, za go grozi mu do 5 lat więzienia i 10 tysięcy dolarów kary pieniężnej.