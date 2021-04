Aresztowano złodziei psów Lady Gagi. Zatrzymano aż 5 osób

Co ciekawe, wśród osób aresztowanych jest kobieta, która pierwotnie "znalazła" psy i chciała otrzymać 500 tysięcy dolarów znaleźnego. Wszystko okazało się jednym wielkim oszustwem.

Aresztowano osoby odpowiedzialne za postrzelenie opiekuna psów Lady Gagi

Jak podaje Los Angeles Times, policja w LA aresztowała i oskarżyła pięć osób związanych ze sprawą opiekuna psów i samych zwierzaków Lady Gagi. Wśród aresztowanych jest również kobieta, która pierwotnie "znalazła" psy. Ta chciała otrzymać 500 tysięcy dolarów nagrody za zanaleźne. Policja stwierdziła, że jest jedną z zamieszanych w sprawę.

LA Times zidentyfikowało piątkę zatrzymanych osób - wśród nich są James Jackson (18 lat), Jaylin White (19 lat), Lafayette Whaley (27 lat), Harold White (40 lat) i Jennifer McBride (50 lat). Jackson, Jaylin White i Whaley zostali oskarżeni o próbę morderstwa i rozbój, natomiast Harold White i McBride mieli być pomocnikami w próbie morderstwa.

Do zdarzenia doszło 24 lutego 2021 roku, kiedy to biały van podjechał nagle do asystenta Lady Gagi, Ryana Fischera. Mężczyzna wyprowadzał psy wokalistki. Z samochodu wyskoczyło dwóch facetów, którzy chcieli zabrać Fischerowi psy. Wywiązała się między nimi szamotanina, a asystent Gagi został w końcu postrzelony w klatkę piersiową.

Następnie napastnicy zabrali dwa psy - Koji i Gustava - bowiem trzeci z nich, Asia, uciekł z miejsca zdarzenia i kilka dni później został znaleziony przez policję.

26 lutego 2021 roku kobieta pojawiła się na posterunku policji w Los Angeles, gdzie poinformowała, że odnalazła porwane psy. Stwierdziła, że te były przywiązane do słupa w bocznej uliczce. Funkcjonariusze stwierdzili pierwotnie, że kobieta była "kompletnie niezwiązana ze sprawą", ale po krótkim śledztwie okazało się, że jest jedną z twórczyni tego planu.

Na razie nie wiemy, w jaki sposób napastnicy zostaną ukarani.