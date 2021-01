Arnold Schwarzenegger porównał zamieszki na Kapitolu do Nocy Kryształowej [WIDEO]

Arnold Schwarzenegger zaapelował do amerykańskiego społeczeństwa o patriotyzm i rozsądek. W wideo, które udostępnił w niedzielę 10 stycznia 2021, porównał zamieszki na Kapitolu do narodzin nazistowskich Niemiec.

Arnold Schwarzenegger, ikona kina akcji i były gubernator stanu Kalifornia, jest mocno zaniepokojony obecną sytuacją w USA. W odpowiedzi na wydarzenia z Kapitolu, które rozegrały się w środę 6 stycznia 2021 (czasu amerykańskiego), gwiazdor postanowił wystosować ostrzegawczy apel do społeczeństwa amerykańskiego.

Arnold Schwarzenegger o zamieszkach na Kapitolu

Filmowy Conan i Terminator od lat prezentuje się światu nie tylko jako gwiazda kina, ale także jako świadomy, zaangażowany obywatel USA, który w latach 2003-2011 pełnił funkcję gubernatora Kalifornii. Próbując uchronić Stany Zjednoczone przed upadkiem najważniejszych wartości, nagrał ponad 7-minutowe wideo, które rozpoczyna mocnym porównaniem adresowanym do "amerykańskich przyjaciół":

Dorastałem w Austrii, jestem bardzo świadomy tego, czym była Kristallnacht, czyli Noc Kryształowa. Był to wściekły atak na Żydów przeprowadzony w 1938 roku przez nazistowski ekwiwalent Proud Boys. Środa była Nocą Kryształową tutaj, w Stanach Zjednoczonych. Potłuczone szkło było w oknach Kapitolu Stanów Zjednoczonych. Ale tłum nie roztrzaskał tylko okien Kapitolu. Zniszczył idee, które braliśmy za oczywiste.

W dalszej części swojego wystąpienia, aktor i były polityk przyrównuje sposób, w jaki działa Donald Trump do tego, jak naziści omamiali kłamstwami lud Niemiec i Austrii w latach 30. XX wieku.

Arnold Schwarzenegger o dzieciństwie w powojennej Austrii

Schwarzenegger w swoim wideo przytacza bardzo osobistą, trudną historię swojego dzieciństwa, które przeżywał wśród zgliszczy powojennej Austrii. Jak twierdzi, rzadko się nią dzieli, gdyż jest dla niego bolesnym wspomnieniem. Urodził się w 1947 roku, dwa lata po zakończeniu II wojny światowej. Jak wspomina, dorastał wśród złamanych psychicznie i fizycznie mężczyzn, którzy zapijali swoje poczucie winy związane z udziałem w zbrodniach jednego z najgorszych reżimów w dziejach. Do takich mężczyzn należał jego ojciec, który w 1938 dobrowolnie wstąpił do NSDAP, a następnie brał udział w II wojnie światowej po stronie nazistów. W późniejszych latach wracał do domu pijany, bił dzieci i straszył żonę. Aktor nie uważa jednak ani swego ojca, ani podobnych mu sąsiadów, za w pełni odpowiedzialnych za ich czyny. Jego zdaniem nie byli nazistami czy antysemitami, a jedynie dali się zwieść "kłamstwom przywódców". Jak twierdzi:

Wszystko zaczęło się od kłamstw, kłamstw, kłamstw i nietolerancji. Tak więc, pochodząc z Europy, widziałem na własne oczy, jak sprawy mogą wymknąć się spod kontroli. Wiem, że teraz w tym kraju i na całym świecie panuje strach, że coś takiego może wydarzyć się tutaj.

Arnold Schwarzenegger o Donaldzie Trumpie: "Przejdzie do historii jako najgorszy prezydent wszech czasów"

Dlatego też, republikanin Schwarzenegger za całą przerażającą sytuację obwinia Donalda Trumpa, którego uważa za "samolubnego", "cynicznego" i "karmiącego ludzi kłamstwami" - tak, jak przed laty robiono to w Niemczech czy Austrii. Gwiazdor nie szczędzi ostrych słów pod jego adresem. Nazywa go "nieudanym przywódcą" i "najgorszym prezydentem w historii". Gwiazdor cieszy się, że już niebawem będzie "nieistotny jak stary tweet". Aktualnie bardziej przerażają go natomiast urzędujący politycy, którzy wspierali Trumpa w jego "kłamstwach" i "próbach dokonania zamachu stanu". Schwarzenegger ma dla nich cytat z Theodora Roosevelta, który miał powiedzieć:

Patriotyzm oznacza stanie po stronie kraju. Nie oznacza stania po stronie prezydenta.

Na zakończenie swojego wystąpienia Schwarzenegger gratuluje Joe Bidenowi uczciwego zwycięstwa w wyborach i życzy mu wszystkiego najlepszego.

Film udostępniono w niedzielę 10 stycznia 2021 roku. Do momentu powstania tego artykułu miał już ponad 30 mln wyświetleń. Całość możecie obejrzeć poniżej: