Artyści zareagowali na śmierć Andrzeja Nowaka. "Zmarł autor najpiękniejszej polskiej solówki gitarowej"

Legendarny gitarzysta, kompozytor i producent muzyczny Andrzej Nowak nie żyje. Muzyk zmarł we wtorek 4 stycznia w wieku 62 lat. Nowak był założycielem grupy TSA, jednej z najpopularniejszych rockowych kapel w Polsce.

Andrzej Nowak współpracował z Martyną Jakubowicz, Tadeuszem Nalepą oraz Harley Davidson Band. Od 1999 roku współtworzył zespół Złe Psy.

Informacja o śmierci muzyka ukazała się na social mediach gitarzysty. Poinformowała o niej także oficjalna strona TSA na Facebooku.

- czytamy w komunikacie.

Z gitarzystą pożegnał się również wokalista TSA, Marek Piekarczyk.

- napisał jeden z trenerów The Voice Senior.

- dodaje Oddział Zamknięty.

Wiecie już z pewnością, że w wieku 62 lat zmarł nasz kolega po fachu, Andrzej Nowak. Mieliśmy okazję kilkukrotnie dzielić z nim scenę. Romek za dawnych czasów Kata, my bardziej współcześnie z naszymi innymi zespołami, a Jacek zasilał swojego czasu szeregi Złych Psów. Nie wszyscy z nas mieli okazję poznać Go osobiście, niemniej czujemy potrzebę napisania kilku słów aby uczcić tak zasłużoną dla polskiej sceny osobistość, która dla każdego fana ciężkiego grania w Polsce była niewątpliwie ikoną, a dla wielu wzorem i inspiracją. Romek wspomina wspólne występy i imprezy, chwile przyjaźni, ale też nieporozumień, które koniec końców ustąpiły miejsca szacunkowi, koleżeństwu, a czasem kilku wypitym wspólnie kielonom.

Sercem i myślą jesteśmy z rodziną i bliskimi Andrzeja. To wielka strata…

Niech jego gitara krzyczy wiecznie.