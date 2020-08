Ash Christian nie żyje. Zdobywca nagrody Emmy zmarł w wieku 35 lat

Ash Christian tworzył filmy od kiedy skończył 14 lat. Spełniał się jako producent, okazjonalnie występując w niewielkich rolach aktorskich. W 2006 roku napisał i wyreżyserował film "Fat Girls", w którym zagrał również główną rolę. To właśnie ta produkcja otworzyła mu drzwi do kariery.

Ash Christian nie żyje

Christian prowadził własną firmę produkcyjną Cranium Entertainment. W trakcie swojej kariery wyprodukował wiele filmów, w tym "1985", "Hurricane Bianca", "Little Sister" czy "Coin Heist". Występował także jako aktor. Mogliście go widzieć w takich produkcjach jak "Cleaners", "Żona idealna", "The Good Fight", "Prawo i porządek" i "Person of Interest".

Ash Christian zmarł we śnie w czwartek 13 sierpnia 2020 roku podczas wakacji w Puerto Vallarta w Meksyku. Miał 35 lat. Przyczyny śmierci nie podano.