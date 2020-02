Assassin's Creed Syndicate za darmo. W bonusie dorzucają karciankę Faeria

Epic Games Store, początkowo traktowany przez graczy z wyczuwalnym dystansem i chłodem, z sukcesami wkupuje się w ich łaski. Robi to dosłownie, rozdając za darmo duże hity.

Tylko w lutym 2020 roku był to Farming Simulator 2019 i Kingdom Come: Deliverance, a wygląda na to, że Epic nie zamierza wcale zwalniać.

20 lutego 2020 od godz. 17:00 gracze mogą odebrać prezent w postaci darmowych gier Assassin's Creed Syndicate i Faeria.

Assassin's Creed Syndicate i Faeria za darmo na Epic Games Store

Assassin's Creed Syndicate został zaprezentowany przez Ubisoft w 2015 roku. Gra została osadzona w realiach Londynu przeżywającego rozkwit dzięki rewolucji przemysłowej. Beneficjentami zmian była jednak tylko wąska grupa uprzywilejowanych, która budowała swoje majątki na wykorzystywaniu robotników.

" Jako Jacob Frye, młody i lekkomyślny Asasyn, wykorzystujesz swoje umiejętności, by pomagać nieszczęśnikom wkręconym w tryby pędzącego postępu. Przemierzaj miasto i spotykaj postaci, które zapisały się na kartach historii. Wędrując od Westminster aż po Whitechapel, natkniesz się na Darwina, Dickensa, królową Wiktorię… i wielu innych. Jako przywódca gangu umacniaj swoją siedzibę i werbuj w swoje szeregi członków konkurencyjnych band, aby wydrzeć miasto ze szponów Templariuszy. "

Dodatkiem do przeboju jest karcianka Faeria, która reklamuje się jako inna niż wszystkie dzięki podejściu do graczy. Tytuł nie zawiera mikropłatności, a wszystkie dostępne w niej karty można wygrać po prostu bawiąc się tytułem.

" Dzięki wyjątkowej „żyjącej” planszy Faeria rzuci Ci wyzwanie prawdziwie strategicznymi bitwami karcianymi. Stwórz swoją talię, kształtuj pole bitwy i walcz o zwycięstwo! Gra strategiczna inna niż wszystkie. Twórz ekscytujące talie i kształtuj pola bitew, biorąc udział w spektakularnych starciach. Wznoś łańcuchy górskie, sadź lasy, wypełniaj jeziora wodą lub ujarzmiaj piaski pustyni. Wybierz swoją własną ścieżkę zwycięstwa. "

Gry Assassin's Creed Syndicate i Faeria można odebrać za darmo w sklepie Epic do 27 lutego 2020 do godz. 17:00.

