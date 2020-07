Assassin's Creed Valhalla: zapowiedzi kontra rzeczywistość. Wyciekł zapis rozgrywki

Konsole nowej generacji, czyli PlayStation 5 i Xbox serie X/S, mają zaoferować zupełnie nową jakość gier. Przedsmak graficznych cudów mieliśmy okazję zobaczyć przy okazji prezentacji pierwszych tytułów zapowiedzianych na nowy sprzęt.

Część z nich nie sprostała oczekiwaniom graczy, Assassin's Creed Valhalla rzeczywiście wyglądał na zapowiedzi bardziej jak zwiastun, niż urywki z gry. W czasie pokazu mówiono, że mamy do czynienia z zapisem rozgrywki.

Napis, który można było dostrzec na ekranie zastrzegał jednak, że mamy do czynienia tylko z symulacją tego, jak gra będzie wyglądać na konsolach nowej generacji według twórców. W sieci pojawił się właśnie wyciek, dzięki któremu można sprawdzić, jak to co obiecywano wygląda w porównaniu do aktualnego wyglądu gry.

Assassin's Creed Valhalla na prawdziwej rozgrywce. Jak wypada w porównaniu do zapowiedzi?

W sieci znalazł się fragment trwający pół godziny, który prezentuje przemieszanie się po świecie oraz prowadzenie walki. Widzowie nie są jednak zachwyceni: w komentarzach pojawia się często zarzut, że widzą grę zadziwiająco podobną do Wiedźmina 3.

Assassin's Creed Valhalla czerpie pełnymi garściami z poprzednich części cyklu: bardzo podobny jest interfejs użytkownika czy ekran ekwipunku, różnice widać w systemie rozwoju umiejętności.

Ubisoft zapewne zapragnie usunąć z sieci prezentację wczesnej wersji gry; w internecie nic jednak nie ginie, więc nawet jeśli YouTube usunie powyższe nagranie, będzie je można obejrzeć w innych serwisach.

