Asteroida o średnicy porównywalnej do najwyższego budynku świata pędzi w kierunku Ziemi. Czy coś nam grozi?

Asteroida o średnicy porównywalnej do najwyższego budynku świata pędzi w kierunku Ziemi. Jest "potencjalnie niebezpieczna". Czy grozi nam koniec świata?

Za potencjalnie niebezpieczny obiekt uważa się kometę lub asteroidę, która ma, co najmniej 150 metrów średnicy i znajduje się w odległości nie większej niż 7, 48 miliona kilometrów od Ziemi. Asteroida 138971 (inna nazwa: 2001 CB21) ma średnicę około 750 metrów i pędzi z prędkością ponad 43 tysiące kilometrów na godzinę.

2001 CB21 jest zaliczana do obiektów bliskich Ziemi i potencjalnie niebezpiecznych planetoid. Obiekt zbliży sie do nas w najbliższy piątek, 4 lutego 2022 roku. Czy mamy powody do obaw?

W bliskim otoczeniu Ziemi obserwuje się ponad 17 tysięcy planetoid, w tym ponad 1800 potencjalnie niebezpiecznych asteroid. Kolejne zderzenie Ziemi z takim obiektem pozostaje, więc tylko kwestią czasu. Tylko w 2019 roku NASA zarejestrowała 31 asteroid, które minęły naszą planetę w odległości mniejszej niż odległość z Ziemi na Księżyc.

W piątek, 4 marca, o godz. 8: 59 polskiego czasu w pobliżu Ziemi przemknie planetoida o średnicy najwyższego budynku świata. Dokładne parametry przelotu podaje NASA na stronie internetowej Center for Near Earth Object Studies (CNEOS).

Czy coś nam grozi?

O istnieniu obiektu astronomowie wiedzą od 2001 roku. Odkryto ją 2 lutego dzięki projektowi poszukiwań planetoid LINEAR. Jak informują badacze, obiekt obiega Słońce, co 384 dni i ma średnicę mniej więcej 749 metrów (ocena rozmiarów jest przedziale od 560 m do 1, 3 km). Maksymalne zbliżenie tego ciała niebieskiego do naszej planety odbędzie się w odległości 49 112 298 kilometrów.

