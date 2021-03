Asteroida trzy razy większa od Pałacu Kultury minie Ziemię 21 marca 2021. NASA: "Jest potencjalnie niebezpieczna"

Największa asteroida, jaka w tym roku minie Ziemię, zbliży się do nas 21 marca 2021. Czy coś nam grozi?

Asteroida o średnicy 900 metrów i wysokości ok. 680 m pędzi w kierunku Ziemi. NASA ostrzega, że asteroida jest na tyle duża, że można ją uznać za "potencjalnie niebezpieczną".

Do Ziemi zbliża się asteroida. NASA komentuje ryzyko zderzenia

W bliskim otoczeniu Ziemi obserwuje się ponad 17 tysięcy planetoid, w tym ponad 1800 potencjalnie niebezpiecznych asteroid. Kolejne zderzenie Ziemi z takim obiektem pozostaje więc tylko kwestią czasu. Tylko w 2019 roku NASA zarejestrowała 31 asteroid, które minęły naszą planetę w odległości mniejszej niż odległość z Ziemi na Księżyc.

21 marca 2021 asteroidę 2001 FO32 będą dzielić od Ziemi ponad dwa miliony kilometrów, co jest odległością około 5,25 razy większą od odległości naszej planety od Księżyca. Jednak nawet taki dystans nie chroni naszej planety przed potencjalnym zderzeniem.

Asteroida 2001 FO32 pędząca z prędkością ok. 77 tys mil na godzinę (124 tys km/godz) przemknie obok Ziemi w najbliższą niedzielę 21 marca 2021.

- informuje NASA.

Teleskopy w Nowym Meksyku, które są częścią programu Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR) - programu MIT Lincoln Laboratory finansowanego przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych i NASA - wykryły asteroidę 231937 (2001 FO32) 23 marca 2001 roku. Astronomowie, którzy śledzą asteroidę od 20 lat, są bardzo podekscytowani jej przelotem w pobliżu Ziemi. NASA sklasyfikowało asteroidę jako "potencjalnie niebezpieczną", jednak jak zapewniają naukowcy, nie ma groźby kolizji obiektu z naszą planetą.

Znamy tor podróży asteroidy wokół Słońca bardzo dokładnie. Asteroida śledzona jest od 20 lat, czyli od momentu, kiedy została odkryta.

- powiedział Paul Chodas, dyrektor Centrum do spraw Obiektów Bliskich Ziemi (Center for Near Earth Object Studies), działającego w ramach Laboratorium Napędu Odrzutowego (JPL).

Zdaniem naukowca nie ma szans, żeby asteroida zbliżyła się do Ziemi bliżej niż na trochę ponad dwa miliony kilometrów. Asteroida ma przelecieć obok Ziemi o godzinie 11:03 rano czasu wschodniego (1603 GMT) 21 marca 2021.

Źródło: Science Alert, NASA