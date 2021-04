Asteroida wielkości boiska piłkarskiego minie Ziemię 4 maja 2021 roku. Jest "potencjalnie niebezpieczna"

Asteroida porównywalna wymiarami do boiska piłkarskiego zbliży się do Ziemi 4 maja 2021. Czy coś nam grozi?

Asteroida o średnicy od 0,254 do 0,568 km mknie w kierunku Ziemi. Jest na tyle duża, że można ją uznać za "potencjalnie niebezpieczną".

Do Ziemi zbliża się asteroida AF8

W bliskim otoczeniu Ziemi obserwuje się ponad 17 tysięcy planetoid, w tym ponad 1800 potencjalnie niebezpiecznych asteroid. Kolejne zderzenie Ziemi z takim obiektem pozostaje więc tylko kwestią czasu. Tylko w 2019 roku NASA zarejestrowała 31 asteroid, które minęły naszą planetę w odległości mniejszej niż odległość z Ziemi na Księżyc. Asteroida 2021 AF8 pojawi się w pobliżu naszej planety 4 maja 2021.

Kolejny obiekt dostrzeżony przez NASA 4 marca 2021 zmierza w stronę naszej planety. Choć nie ma obaw o to, że dojdzie do katastrofy, bo minie Ziemię w odległości około 3,4 mln km, to jednak ze względu na trajektorię został sklasyfikowany jako "potencjalnie niebezpieczny". Rozmiary asteroidy AF8, która ma pojawić się 4 maja 2021 roku, porównywane są do boiska piłkarskiego.

NASA sklasyfikowała AF8 jako "potencjalnie niebezpieczną asteroidę" ze względu na przewidywane bliskie przejście w pobliżu Ziemi. AF8 okrąża Słońce co 1050 dni (2,87 roku). Biorąc pod uwagę jasność i sposób, w jaki odbija światło, AF8 2021 ma prawdopodobnie średnicę od 0,254 do 0,568 km, co czyni go większym niż 90% asteroid.

Obiekt blisko Ziemi znajdzie się również:

5 czerwca 2041

15 maja 2107

25 marca 2130

Orbitę AF8 wyznaczyły obserwacje z 25 grudnia 2020 roku. Ostatnie oficjalne pomiary miały miejsce 4 marca 2021 roku. Ośrodek IAU Minor Planet Center wykonał 157 badań, które posłużyły do określenia jej orbity.

Asteroidy uderzają w Ziemię regularnie. Często spostrzeżenie obiektów jest utrudnione, zwłaszcza jeśli asteroida krąży między Ziemią a Słońcem. Zdarzają się również przypadki, gdy asteroidy znacznie zbaczają z kursu i mogą stanowić nagłe, realne zagrożenie.

W ostatnim czasie zrobiło się głośno o innym obiekcie. To asteroida Apophis, zwana jako "bóg chaosu". Asteroida ma potężniejsze rozmiary, choć wcale nie o tyle, jak mogłoby się wydawać pozornie, ze względu na jej nazwę. Jak twierdzą naukowcy, "bóg chaosu" zmienia tor i może uderzyć w Ziemię w 2068.