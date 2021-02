Asteroida wielkości figury Jezusa Chrystusa ze Świebodzina minie dziś Ziemię. Będzie bliżej niż Księżyc

11 lutego 2021 naszą planetę minie sporej wielkości asteroida 2021 CO. Odległość wyniesie zdecydowanie mniej niż dystans do Księżyca.

Doniesienia o zbliżających się do Ziemi zabójczych asteroidach zaczynają powoli nużyć część internautów, którzy w mediach społecznościowych naśmiewają się z ostrzeżeń o potencjalnym niebezpieczeństwie. Czy i tym razem mamy powody do żartów?

Asteroida przeleci tuż obok Ziemi

Dziś, 11 lutego 2021, minie Ziemię w bardzo bliskiej odległości asteroida określana przez NASA jako 2021 CO. Obiekt przemieszcza się w Układzie Słonecznym z prędkością ponad 41 tys. kilometrów na godzinę. Asteroida znajdzie się bliżej naszej planety niż Księżyc. Według szacunków naukowców kosmiczna skała jest wielkości porównywalnej do figury Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata ze Świebodzina.

2021 CO został zaobserwowany po raz pierwszy 5 lutego 2021, w Catalina Sky Survey w Arizonie. Astronomowie dostrzegli ten obiekt na sześć dni przed jego najbliższym podejściem do Ziemi. Asteroida należy do grupy asteroid Apollo.

Asteroida będzie bliżej niż Księżyc. Czy coś nam grozi?

Na szczęście żadna agencja kosmiczna nie informuje, że kosmiczna skała jest na kursie kolizyjnym z Ziemią. Jednak należy pamiętać, że w kulminacyjnym momencie obiekt znajdzie się bliżej Ziemi niż Księżyc. Jak wynika z obliczeń, od katastrofy dzielić nas będzie jedynie 346 tys. kilometrów. Naukowcy zaliczyli do grupy "obiektów potencjalnie niebezpiecznych".

Jak twierdzą naukowcy, nawet jeśli doszłoby do zderzenia, kosmiczna skała nie spowoduje końca świata. 2021 CO ma podobne rozmiary do meteorytu, który spadł w 2014 roku w okolicach Czelabińska w Rosji. Uszkodzeniu uległo wtedy ponad 7 tys. budynków. W wyniku tamtego zderzenia ucierpiało ponad 1400 osób, zranionych głównie przez odłamki szkła z wybitych okien.

