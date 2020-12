Asteroida wielkości wieżowca pędzi w kierunku Ziemi. Boże Narodzenie odwołane?

Asteroida Apollo pędzi w kierunku Ziemi z prędkością niemal 36 tys. km/h. Apollo należy do grupy planetoid, które dość często przecinają orbitę naszej planety. Jej średnica wynosi od 80 do 220 metrów.

W bliskim otoczeniu Ziemi obserwuje się ponad 17 tysięcy planetoid, w tym ponad 1800 potencjalnie niebezpiecznych asteroid. Kolejne zderzenie Ziemi z takim obiektem pozostaje więc tylko kwestią czasu. Tylko w 2019 roku NASA zarejestrowała 31 asteroid, które minęły naszą planetę w odległości mniejszej niż odległość z Ziemi na Księżyc.

Apollo przeleci w pobliżu naszej planety najprawdopodobniej w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia 25 grudnia 2020, ok. godz. 2:20 z prędkością niemal 36 tys. km/h. Czy asteroida, która w grudniu zbliży się do naszej planety, spowoduje koniec świata? Zdaniem naukowców z NASA jest to mało prawdopodobne. Niemniej jednak obiekt jest bacznie obserwowany przez agencję.

Apollo stwarza niewielkie zagrożenie, ale wciąż istnieje ryzyko, że będzie ona niebezpieczna dla Ziemi. NASA

W ostatnim czasie zrobiło się głośno o innym obiekcie - większym od Apollo. To asteroida Apophis, zwana jako "bóg chaosu". Asteroida ma potężniejsze rozmiary, choć wcale nie o tyle, jak mogłoby się wydawać pozornie, ze względu na jej nazwę. Jak twierdzą naukowcy, "bóg chaosu" zmienia tor i może uderzyć w Ziemię. Koniec świata nastąpi w 2068?

