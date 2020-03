Asystentka produkcji przy "Batwoman" została sparaliżowana po wypadku na planie

Do incydentu doszło 11 marca 2020 roku, a w rezultacie okazało się, że Smith stała się sparaliżowana. Na temat incydentu opowiedział kolega z planu, Tyler Mazzucco w rozmowie z The Vancouver Sun. Kobieta została uderzona w głowę przez opadający podnośnik, którego nie mogła usłyszeć przez ruch przy wiadukcie Georgie w Vancouver. Według niego, Smith "dosłownie sobie siedziała, a to ustrojstwo na nią spadło".

Batwoman - asystentka produkcji sparaliżowana po wypadku na planie

Admanda Smith ucierpiała z powodu pęknięcia kręgów i szybko ją przetransportowano do szpitala Vancouver General, gdzie przeszła ekspresową operację kręgosłupa. Mazzucco i inne osoby z produkcji rozpoczęły kampanię na GoFundMe, która ma pomóc w opłaceniu leczenia Smith, a także fizycznej terapii i rehabilitacji, ponieważ obecnie kobieta jest sparaliżowana od pasa w dół.

Grupa Workers' Compensation Board of British Columbia potwierdziła w rozmowie z Deadline, że przygląda się sytuacji, by dowieść, że całego wypadku można było uniknąć. Na temat wypadku wypowiedziało się również Warner Bros, które udostępniło oficjalne oświadczenie:

" Ceniony członek produkcji "Batwoman" został ranny podczas przygotowań planu na terenie Vancouver. Nasze myśli są z nią i życzymy jej rychłego powrotu do zdrowia. Pracujemy blisko z WorkSafeBC i udostępniamy wszystkie informacje, jakie mamy. Staramy się, by zapewnić bezpieczeństwa dla naszych ekip filmowych, członków obsady i pracowników. "

"Batwoman" w Polsce jest dostępna na platformie HBO GO, a nowe odcinki 1. sezonu pojawiają się co wtorek.