Atak Rosji na Ukrainę nie ma wpływu na Eurowizję 2022. "To niepolityczne wydarzenie kulturalne"

Czy wzorem Białorusi, rosyjska telewizja zostanie zawieszona w prawach członka Europejskiej Unii Nadawców, a tym samym kandydat Rosji nie wystąpi na konkursie Eurowizji?

Ukraińska telewizja Suspilne wezwała do usunięcia telewizji rosyjskiej z Europejskiej Unii Nadawców. Ukraińcy wystosowali list do Delphine Ernotte, szefowej EBU, w którym powołali się łamanie podstawowych zasad nadawców publicznych.

Rozumiemy, że proces zerwania lub zawieszenia członkostwa w EBU wymaga dokładnego rozpatrzenia przez Zarząd Wykonawczy EBU i skierowania do Zgromadzenia Ogólnego. W międzyczasie, wzywamy do odpowiedzi na sytuację nie do zaakceptowania, którą spowodowała Rosja za wsparciem jej państwowych nadawców, którzy są członkami EBU.