Atlantic City sprzedaje prawo do wysadzenia kasyna Donalda Trumpa

Jeśli macie dużo pieniędzy i jesteście fanami destrukcji, to miasto Atlantic City przygotowało ofertę specjalnie dla was. Jak podaje NBC 10 Philadelphia, urząd miasta zamierza sprzedać prawa do zburzenia starego kasyna Trump Plaza. Przychody z aukcji mają być przeznaczone na rzecz lokalnego Boys & Girls Club, czyli centrum rekreacyjnego dla dzieciaków.

Kasyno zostało otwarte w 1984 roku i zamknięto je w 2014 roku. Niecałe 6 lat później "magiczny dotyk Trumpa" dał się placówce we znaki - w 2020 roku zaczął odpadać tynk i elementy elewacji, które spadły na ziemię.

Według NBC, elementy dachu odrywają się w trakcie burz i zamieci, przez co budynek został uznany za niebezpieczny dla otoczenia. Rozbiórka już się zaczęła, a oficjalną datą destrukcji jest 29 stycznia.

Jeśli chcecie być osobami odpowiedzialnymi za destrukcje świątyni pieniądza, to możecie wziął udział w aukcji. Jak decyzję miasta wytłumaczył burmistrz Marty Small:

Kiedy stąd się wynosił, Trump otwarcie zaczął drwić z Atlantic City. Stwierdził, że zarobił mnóstwo pieniędzy, a potem "uciekł z tej dziury". Chciałem użyć materiałów wybuchowych, żeby zebrać pieniądze na jakiś cel charytatywny.

Boys & Girls Club ma nadzieję, że aukcja przyniesie zysk ponad miliona dolarów.