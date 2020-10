Autorka "Opowieści Podręcznej": "Dobrze, że do kobiet w Polsce jeszcze nikt nie strzela"

Margaret Atwood, autorka "Opowieści podręcznej" udzieliła wywiadu "Gazecie Wyborczej". Pisarka wypowiedziała się przede wszystkim na temat aktualnej sytuacji w Polsce, która często jest porównywana do fabuły jej książki.

Margaret Atwood o sytuacji w Polsce

"Opowieść podręcznej" to powieść dystopijna utrzymana w konwencji fantastyki naukowej. Akcja książki dzieje się w przyszłości w Republice Gileadzkiej powstałej na terenie dzisiejszych Stanach Zjednoczonych. Jest to feministyczna opowieść o kobietach, które są zmuszane do rodzenia dzieci w państwie rządzącym przez dyktaturę wojskową według zasad opartych głównie na Starym Testamencie.

Autorka "Opowieści podręcznej" o strajkach w Polsce

Na podstawie powieści Margaret Atwood powstał serial o tym samym tytule, który cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. W związku z sytuacją panującą w naszym kraju, wiele Polek protestuje na ulicach nawiązując do produkcji. Zakaz aborcji ze względu na wady płodu wynikający z decyzji Trybunału Konstytucyjnego jest porównywany z serialowym zmuszaniem kobiet do reprodukcji.

Dziennikarka "Gazety Wyborczej" postanowiła zapytać samą Margaret Atwood, co myśli na temat protestów, które ogarnęły w ostatnich dniach całą Polskę. Pisarka odpowiedziała:

" Dobrze jest słyszeć, że kobiety ciągle mogą protestować. Że jak dotąd nikt ich nie aresztuje ani do nich nie strzela. Choć myślę, że wasi rządzący nie zdecydowali się na to tylko ze względu na telewizję i media społecznościowe. Takie obrazki nie wyglądałyby zbyt dobrze. "

Natalia Szostak poinformowała autorkę, że wiele kobiet w Polsce ubiera się w mundurki znane z jej powieści na znak protestu. Atwood nie kryła zdziwienia faktem, że powieść napisana wiele lat temu, nadal jest tak aktualna.