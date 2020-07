Autostrada A1 zamykana w nocy. Kierowców na trasie czeka postój

Do dobrego łatwo się przyzwyczaić. Kierowcom trudno sobie dziś wyobrazić przemierzanie Polski bez korzystania z autostrad i dróg szybkiego ruchu. Część z nich w związku z planowanym na noc z 22 na 23 lipca 2020 wstrzymywaniem ruchu w obu kierunkach na autostradzie A1 może sobie przypomnieć, jak jeździło się po naszym kraju przed inwestycjami w infrastrukturę.

Trasa będzie bowiem zamykana przed drogowców na czas prowadzenia prac. Te mają zacząć się 22 lipca 2020 o godzinie 19:00 i zakończyć następnego dnia o 6:00 rano.

Kto będzie podróżował autostradą A1 w tym czasie musi liczyć się z koniecznością poczekania, aż drogowcy pozwolą samochodom przejechać.

Autostrada A1 będzie zamykana w nocy z 22 na 23 lipca 2020

Teoretycznie postój w oczekiwaniu na udrożnienie autostrady A1 nie ma trwać długo, jako że drogowcy deklarują wstrzymywanie ruchu na maksymalnie 15 minut co 15 minut. Zawsze jednak trzeba liczyć się z tym, że coś pójdzie nie tak i postój potrwa znacznie dłużej.

Co bardziej zapobiegawczy kierowcy mogą chcieć na wszelki wypadek zjechać wcześniej z autostrady, żeby przejechać do następnego węzła drogami lokalnymi.

Jadący A1 od strony Łodzi mogą opuścić autostradę na węźle Tuszyn, dojechać do węzła Piotrków Trybunalski Północ i trasą S8 dojechać do węzła Piotrków Trybunalski Zachód, na którym można będzie wrócić do jazdy podróżowania autostradą.

Kierowcy jadący od strony Kielc i chcący ominąć zamykany fragment autostrady mogą skorzystać z tego samego objazdu, oczywiście jadąc nim w przeciwnym kierunku.

