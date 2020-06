Aż 36 gatunków kosmitów może zamieszkiwać naszą galaktykę

2020 rok nie przestaje zaskakiwać. Po tym, co ludzkość przeszła w ciągu ostatnich 6 miesięcy, wcale się nie zdziwimy, jeżeli Ziemię napadną kosmici. A tych może być naprawdę sporo. Jak sugeruje nowe badanie opublikowane w "The Astrophysical Journal", naszą galaktykę Drogę Mleczną może zamieszkiwać ponad 36 różnych gatunków kosmitów. Oczywiście nie jest to podparte fizycznymi dowodami - to jedynie owoc równania matematycznego.

Drogę Mleczną zamieszkuje ponad 36 gatunków obcych?

Szefem badania był Christopher Conselice, profesor astrofizyki na Uniwersytecie w Nottingham. Jak czytamy w tekście:

" Powinno być przynajmniej kilka tuzinów aktywnych cywilizacji w Drodze Mlecznej, przy założeniu, że rozwój inteligentnych gatunków życia zajął na innych planetach około 5 miliardów lat. W dużym skrócie - pomyślmy o ewolucji, ale w skali kosmosu. Nazywamy to równaniem "Astrobiological Copernican Limit". "

Chociaż 36 cywilizacji - tych określanych "technologicznie zaawansowanymi" w badaniu - może być rozsianych po całej galaktyce, to średnio byłyby oddalone o 17 tysięcy lat świetlnych od Ziemi. To oznacza, że na razie nasza technologia nie pozwala nam na odbycie takiej podróży. Według obliczeń, przebycie 1 roku świetlnego zajęłoby nam obecnie 18,5 tysiąca lat. Wygląda więc na to, że przez kilkaset następnych generacji nie doczekamy się podróży do odległych zakątków galaktyki.

No chyba, że los kompletnie z nas zakpi i to galaktyka odwiedzi Ziemię. Profesor Conselice jest jednak pozytywnie nastawiony do dalszych badań:

" Nasze nowe badania sugerują, że poszukiwania pozaziemskich inteligentnych cywilizacji nie tylko pokaże nam, czy takowe istnieją, ale też dają nam informację na temat tego, jak długo nasza cywilizacja przetrwa. Jeśli inteligentne formy życia są powszechne w Drodze Mlecznej, to daje nam to nadzieję na świetlaną przyszłość naszej własnej planety. Z drugiej strony, ich brak jest złym omenem dla ludzkości. Szukając istot pozaziemskich - nawet jeśli nic nie znajdziemy - odkrywamy naszą przyszłość i los. "