BBC ruszyło z lekcjami w domach. Wśród nauczycieli m.in. sir David Attenborough

Nauka w domu, bez nauczycieli i kolegów oraz koleżanek z klasy może być naprawdę ciężka. Przekonaliśmy się o tym na własnej skórze, kiedy to TVP zaczęło emitować swoje programy edukacyjne, których poziom pozostawimy do oceny osobom bardziej kompetentnym. Podobną inicjatywę rozpoczyna również BBC, które postanowiło udostępnić serię wideo o nazwie Bitesize Daily.

BBC rusza z nauką w domu, którą poprowadzą brytyjskie gwiazdy

Strona internetowa inicjatywy oraz aplikacja mobilna BBC Bitesize zostały zaktualizowane i pojawiły się w nich nowe materiały przygotowane we współpracy z nauczycielami. Jak czytamy na oficjalnej stronie BBC, w inicjatywie udział wzięło ponad 200 nauczycieli z całej Wielkiej Brytanii. Niektórzy z nich pojawią się na ekranach, ale większość pracowała zakulisowo.

Wszystko po to, by materiały przedstawiane przez znane osobistości były jak najbliższe temu, czego dzieciaki uczyłyby się w szkołach. A co konkretnie przedstawi nowa wersja platformy edukacyjnej od brytyjskich mediów publicznych?

Cóż, dzieci pouczą się biologii z sir Davidem Attenborough (gospodarzem i narratorem praktycznie wszystkich programów przyrodniczych BBC), fizyki z profesorem Brianem Coxem, muzyki z Mable i Liamem Payne'em (znany chociażby z występów w One Direction oraz kariery solowej), a na dokładkę poznają podstawy języka hiszpańskiego z Sergio Aguero, piłkarzem Manchesteru City.

Lekcje są dostępne online od 20 kwietnia 2020 roku w aplikacji BBC iPlayer, BBC Bitesize oraz w telewizji na BBC Four.