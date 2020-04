Wydarzenie ma nazywać się „The Big Night In” (pol. Wielka Noc w Domu). Nawiązuje ono do sformułowania Big Night Out, oznaczającego wyjście na miasto. Podczas specjalnego, trzygodzinnego programu na żywo stacja zbierać będzie fundusze na rzecz dwóch organizacji charytatywnych: Comic Relief i Children in Need.

Obie organizacje przekażą następnie pieniądze lokalnym organizacjom, projektom oraz programom pomocowym na terenie Wlk. Brytanii, aby fundusze trafiły w ten sposób do najbardziej potrzebujących.

The Big Night In – BBC zapowiada wielkie gwiazdy

Program został zamówiony przez Charlotte Moore, szefową działu programowego BBC oraz Kate Phillips z BBC Entertainment Commissioning. Producentami wykonawczymi będą natomiast: Peter Davey i Colin Hopkins.

Moore zapowiada udział wielkich gwiazd w programie. Na chwilę obecną jednak żadne nazwisko nie zostało jeszcze ujawnione. Wiadomo natomiast, że program odbędzie się w zgodzie ze wszystkimi przepisami bezpieczeństwa i ma zapewnić „rozrywkę i ulgę w tych trudnych czasach”.

" „BBC One chce zjednać naród, dzięki specjalnemu wydarzeniu charytatywnemu na żywo. (…) Dziękuję wszystkim uczestnikom za chęć udziału w tym programie pełnym rozrywki i humoru, w czasie gdy państwo potrzebuje ich najbardziej” – powiedziała w specjalnym komunikacie Moore. "

The Big Night In – rozrywka na trudne czasy

Oficjalne oświadczenie BBC dodaje także:

" Program ma oferować rozrywkę i zapewniać ulgę, a także celebrować wszystkich, którzy wspierają lokalną społeczność podczas trudnego czasu pandemii. "

Tradycja programów charytatywnych na żywo

Warto zauważyć, że program wpisuje się w całą serię programów pomocowych na żywo, które przez lata stały się popularne, w szczególności w Wlk. Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Najsłynniejszym przykładem tego rodzaju programów na żywo są koncerty z serii Live Aid, czy wydarzenia związane ze zbiórką na rzecz walki z rakiem – Stand Up for Cancer.

W tym miejscu warto także zwrócić uwagę, że amerykańskie stacje telewizyjne również szykują podobny program charytatywny. Największe stacje telewizyjne: ABC, NBC i CBS planują 18 kwietnia wyemitować specjalny program, podczas którego zaprezentują serię koncertów na żywo, we współpracy z inicjatywą Global Citizen.

Czytaj także: 1000 złotych od państwa na wakacje w ramach walki z kryzysem w branży turystycznej?