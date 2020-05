Badacz, pracujący nad szczepionką nad koronawirusem, zamordowany

Jak podają zagraniczne media z CNN na czele, 37-letni Bing Liu, badacz Uniwersytetu Medycznego w Pittsburghu, został odnaleziony martwy w sobotę w swoim domu w miasteczku Ross, położonym na północ od Pittsburgha. Mężczyzna został wielokrotnie postrzelony – w głowę, szyję, tors oraz kończyny. Zmarł na miejscu. Żony Liu nie było w tym czasie w domu. Para nie miała dzieci.

Zabójca odnaleziony?

Niedaleko od jego domu odnaleziono także ciało drugiego mężczyzny – 46-letniego Hao Gu, który zginął najprawdopodobniej w wyniku aktu samobójczego. Policja podejrzewa, że to właśnie Gu był zabójcą Liu i że panowie się znali. W domu ofiary nie znaleziono bowiem żadnych śladów włamania, co może oznaczać, że morderca został dobrowolnie wpuszczony przez Liu. Z raportu wynika też, że drzwi do domu ofiary mogły być uchylone z powodu ładnej pogody i chęci przewietrzenia domostwa.

W tym momencie nieznany jest jednak dokładny rodzaj relacji obu mężczyzn, ani konkretny motyw zabójstwa. Wiadomo jedynie, że przedstawiciele uniwersytetu w Pittsburghu zdradzili, że mężczyzna był bliski poczynienia znaczących odkryć w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Liu był bliski poczynienia znaczącego odkrycia pomocnego w walce z koronawirusem

W specjalnym komunikacie, wystosowanym przez przedstawiciela Uniwersytetu w Pittsburghu, określono go jako wyśmienitego pracownika i mentora, którego praca inspirowała innych. Liu był współautorem ponad trzydziestu prac, związanych z biologią komórkową, a ostatnio zajmował się wyłącznie badaniami nad koronawirusem.

" Bing był u progu dokonania znaczącego odkrycia, związanego ze zrozumieniem mechanizmów komórkowych, które wpływają na działanie infekcji SARS-CoV-2 oraz mechanizmów, które mają wpływ na dalsze, wynikające z zarażenia, komplikacje – możemy przeczytać w specjalnym komunikacie, wystosowanym przez jednego z pracowników Department of Computational and Systems Biology Uniwersyteu w Pittsburghu. "

Pracownicy uczelni dodają także, że dołożą wszelkich starań, aby dokończyć prace badawcze zmarłego kolegi po fachu.

" Podejmiemy próbę ukończenia jego pracy, aby w ten sposób oddać hołd jego naukowej doskonałości – możemy przeczytać w specjalnym komunikacie. "

UPMC opracowało szczepionkę?

Warto zwrócić uwagę także na fakt, że Liu pracował na Uniwersytecie UMPC, który kilka tygodni temu ogłosił rozpoczęcie testów szczepionki na koronawirusa. Wedle informacji, podanych przez Uniwersytet, badacze odkryli PittCoVacc (skrót od Pittsburgh Coronavirus Vaccine), która testowana na myszach, pomagała im wytwarzać przeciwciała i neutralizowała wirusa.

